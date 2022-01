Від яких 4 продуктів варто відмовитись, щоб схуднути

Які продукти заважають схуднути / Parvez AzarQaderi on Unsplash

Якщо ви прагнете позбутись зайвих кілограмів, то точно повинні переглянути раціон. Відчутні зміни можна побачити вже після відмови від цих 4 продуктів.

Новий рік розпочався, а з ним прийшов час і працювати над своїми побажаннями. Якщо серед них було привести себе у форму, то у пригоді стануть поради від дієтологів порталу eat this not that.

І ще: Медики розповіли про користь чорносливу для серця

Експерти пояснюють, що схуднення здоровим способом виглядає по-різному для кожної людини. Але часто для цього потрібні щоденні зміни, пов'язані з рухом та харчуванням. Тому виокремлюють чотири категорії продуктів, які можуть зашкодити намаганням позбутись зайвої ваги.

Що краще не їсти, якщо хочете схуднути:

1. Білий хліб

Debbie Widjaja on Unsplash

Білий хліб не допомагає вам залишатись ситим, тому ви можете з'їсти більше калорій, ніж потрібно, і з часом набрати вагу. Все через відсутність клітковини, яка дарує відчуття ситості. Тому краще вибирати цільнозерновий хліб.

2. Смажена їжа

Peter Pham on Unsplash

Вона, як правило, містить забагато калорій, які доволі складно спалити. До того ж споживання смаженої їжі пов'язане з високим ризиком розвитку ожиріння.

3. Замінники цукру

William Moreland on Unsplash

"Важливо визнати, що попри малу калорійність замінники, вони все одно викликають підвищення рівня глюкози в крові, що може вплинути на вашу здатність схуднути. І дослідження показують, що вони стимулюють збільшення ваги через вплив на чутливість до інсуліну", – наголошує дієтологиня Джанет Коулман.

4. Продукти з низьким вмістом клітковими

Razvan Mirel on Unsplash

Краще уникати таких смаколиків, як би ви не любили чипси, тістечка та інші не надто корисні продукти, де дуже мало клітковини. Саме вони змушують швидше відчувати голод, хоч і кількість калорій доволі велика, що спричиняє переїдання.

Читайте також: Як правильно харчуватися взимку