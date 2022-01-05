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Медики розповіли про користь чорносливу для серця

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Чорнослив / depositphotos

Чи знаєте ви, що сухофрукти дуже корисні для серця та судин? Про те, чим багатий чорнослив, ми розповімо далі.

Цей продукт є хорошим джерелом калію, кальцію, магнію, цинку, пектину, клітковини – всі ці речовини із сухофруктів добре засвоюються. Калій і кальцій роблять чорнослив корисним для людей із проблемами серцево-судинної системи, зокрема, з порушеннями серцевого ритму, пише stiralkovich.

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П'ять-шість штук чорносливу на день покращать фактори ризику серцевих захворювань та запалень, тому чорнослив має бути постійно у вашому раціоні, кажуть дослідники. Чорнослив не просто допоможе травленню, він також збереже кістки і запобігає серцевим захворюванням.

Однак чорнослив не рекомендують вживати матерям, що годують. Річ у тому, що у немовлят речовини, що містяться в цьому продукті, можуть викликати діарею і здуття живота.

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Сухофрукти

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