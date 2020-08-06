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Моделі світу: як змінилася блакитноока красуня Лілі Коул, фото 18+
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Лілі Коул – британська топмодель і актриса, відома за фільмами Сповідь сина століття, Gravy, Оріон. Пропонуємо подивитися, як змінювалася красуня і як вона виглядає сьогодні!
Лілі Коул вчилася у Лондоні, закінчивши разом з сестрою мерілебонський інтернат для дівчаток, а потім незалежну школу Latymer Upper School. Висока, блакитноока і рудоволоса дівчина з ляльковою, майже інопланетною зовнішністю ніколи не замислювалася про свою незвичайну зовнішність і навіть не мріяла про модельний бізнес. Знайти себе їй допоміг випадок.
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Одного разу Лілі прогулювалася в Сохо після посиденьок з друзями. Волею долі в цьому ж районі був відомий британський актор Бенжамін Харт, ведучий шоу про моду на каналі BBC. Унікальна краса підлітка настільки вразила знаменитість, що той, як заворожений, пішов за Лілі. Зрозуміло, вона злякалася і побігла геть від "маніяка". Бенжамін взявся кричати навздогін, що хоче запропонувати їй роботу в модельному бізнесі. Лілі зупинилася і подумала "чому б і ні?". Через кілька днів вона переступила поріг популярного агентства Storm Models і уклала перший контракт.
Уже в п'ятнадцятирічному віці Коул прикрасила обкладинку італійського Vogue. Білошкіра, немов холодний фарфор, висока і фігуриста модель з рудим волоссям і замисленим поглядом швидко увійшла в топ найяскравіших красунь Англії. З дівчиною працювали провідні елітні будинки і знамениті фотографи. Вона не відмовлялася від епатажних фотосесій, включаючи еротичні проєкти, що вимагають оголеності. У дев'ятнадцять років Коул зайняла 83 місце в списку найбагатших молодих людей Британії. Її дохід на 2007 рік склав майже 14 мільйонів доларів.
Прорив в кар'єрі Лілі стався в 2003 році, коли її незвичайна, інопланетна зовнішність потрапила в об'єктив знаменитого фотографа Стівена Мейзеля. Це була фотосесія для італійського журналу Vogue. Можна сказати, що ця зйомка катапультувала Лілі в світ топмоделей, зробивши її обличчя обличчям року. З того часу Лілі Коул почала працювати з такими знаменитими фотографами, як Крейг Мак Дін (Craig McDean), Нік Найт (Nick Knight), Артур Елгорт (Arthur Elgort), Ірвінг Пенн (Irving Penn) і Юрген Теллер (Juergen Teller), для якого Лілі знялася повністю оголеною.
До двадцяти одного року кінематограф залишався для Лілі побічним видом діяльності. Вона з'явилася в невеликих епізодах у фільмах Однокласниці (2007) і Гнів (2009). Незабаром іменитий режисер Террі Гілліам запросив модель на головну жіночу роль в фантастичну стрічку Імаджинаріум доктора Парнаса (2009), де головних героїв зіграли такі зірки, як Хіт Леджер і Крістофер Пламмер. Стрічка мала широкий успіх, удостоївшись двох номінацій на премію Оскар. Після такого вдалого дебюту Коул з'явилася у фільмах Там мешкають дракони (2009), Щоденники метелика (2011), Білосніжка і мисливець (2012).
Коул вважається однією з найбільш затребуваних моделей в світі зараз. Однак, для дівчини цього недостатньо. Модель Лілі Коул вирішила довести, що вона не тільки вішалка для дизайнерського одягу, а й освічена, всебічно розвинена особистість. Лілі заявила журналістам: "Звичайно, кар'єра моделі це круто, але на першому місці для мене навчання".
Гарячі фото Лілі Коул 18+
Вона вже рік є студенткою найпрестижнішого навчального закладу Великобританії, Кембриджа. Навчається модель на відмінно. Лілі вивчає філософію, етику і політику. Дівчина має намір успішно закінчити навчання в Кембриджі попри щільний графік модних показів і фотосесій для журналів. Лілі, по праву, можна вважати однією з найосвіченіших в модельному бізнесі: принаймні, переважна більшість знань Коул в університеті були оцінені на А, в той час як найвищою оцінкою, наприклад, Кейт Мосс завжди залишалася лише С.
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