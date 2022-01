Як зіпсувати інтер'єр: епічні фото з помешкань, у яких не хочеться побувати

Ніхто не народжується архітектором, але багато хто прагне реалізувати свій креатив і без років навчання та практики. Так на світ з'являються ці епічні приклади дизайну, від яких важко втримати здивування та сміх.

Краса – поняття суб'єктивне, але інколи неможливо заперечувати недоліки в архітектурі, які люди створюють навмисно. Насправді деякі проєкти будинків виявились настільки епічними, що навіть потрапили в окрему Facebook-групу під назвою "Ви повинні були найняти архітектора" (You Should Have Hired An Architect), передає Радіо MAXIMUM.

Саме тут діляться найдивнішими варіантами дизайнів, які лише підтверджують, що варто звертатись до професіоналів. Від дахів дивної форми і до відкритих туалетів – це лише шматочок того, що можна побачити у цій добірці.

