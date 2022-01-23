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Як зіпсувати інтер'єр: епічні фото з помешкань, у яких не хочеться побувати

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Ось чому варто звертатись до дизайнерів - фото 1
Ось чому варто звертатись до дизайнерів / youshouldhavehiredanarchitect

Ніхто не народжується архітектором, але багато хто прагне реалізувати свій креатив і без років навчання та практики. Так на світ з'являються ці епічні приклади дизайну, від яких важко втримати здивування та сміх.

Краса – поняття суб'єктивне, але інколи неможливо заперечувати недоліки в архітектурі, які люди створюють навмисно. Насправді деякі проєкти будинків виявились настільки епічними, що навіть потрапили в окрему Facebook-групу під назвою "Ви повинні були найняти архітектора" (You Should Have Hired An Architect), передає Радіо MAXIMUM.

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Саме тут діляться найдивнішими варіантами дизайнів, які лише підтверджують, що варто звертатись до професіоналів. Від дахів дивної форми і до відкритих туалетів – це лише шматочок того, що можна побачити у цій добірці.

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Allison Beer McKenzie
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