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Власний ліфт та кімната під охороною: у Києві продають квартиру за 28 мільйонів гривень

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Квартира у Києві - фото 1
Квартира у Києві / blagovist

На українському ринку нерухомості можна знайти чимало розкішних пропозицій. До такої сміливо можна віднести й цю квартиру, за яку хочуть отримати 1 мільйон доларів. Дивіться, як помешкання виглядає зсередини.

Так, у центрі Києва продається простора 5-кімнатна квартира. Її ціна становить близько 28 мільйонів гривень. Апартаменти виконані у стилі італійського ренесансу. Оголошення про продаж з'явилося на сайті агенції нерухомості Blagovist.

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Трирівнева квартира розташована недалеко від станцій метро "Майдан Незалежності" та "Золоті Ворота". Загальна площа помешкання становить 330 кв. м. Житлова – 178 кв. м., кухні – 30 кв. м. Серед іншого в ній є: три санвузли, камін, простора тераса.

"Дух італійського ренесансу в центрі Києва! На продаж виставлено трирівневе палаццо, просякнуте духом італійського відродження: ренесансна велич пропорцій, витонченість деталей, гармонійна присутність антикварних меблів. У будинку є свій ліфт, кімната, що охороняється, 3 паркомісця", – йдеться в оголошенні.

Власний ліфт та кімната під охороною: у Києві продають квартиру за 28 мільйонів гривень - фото 492776

Власний ліфт та кімната під охороною: у Києві продають квартиру за 28 мільйонів гривень - фото 492777

Власний ліфт та кімната під охороною: у Києві продають квартиру за 28 мільйонів гривень - фото 492778

Власний ліфт та кімната під охороною: у Києві продають квартиру за 28 мільйонів гривень - фото 492779

Власний ліфт та кімната під охороною: у Києві продають квартиру за 28 мільйонів гривень - фото 492780

Власний ліфт та кімната під охороною: у Києві продають квартиру за 28 мільйонів гривень - фото 492781

Власний ліфт та кімната під охороною: у Києві продають квартиру за 28 мільйонів гривень - фото 492782

Власний ліфт та кімната під охороною: у Києві продають квартиру за 28 мільйонів гривень - фото 492783

Власний ліфт та кімната під охороною: у Києві продають квартиру за 28 мільйонів гривень - фото 492784

Власний ліфт та кімната під охороною: у Києві продають квартиру за 28 мільйонів гривень - фото 492785

Власний ліфт та кімната під охороною: у Києві продають квартиру за 28 мільйонів гривень - фото 492786

Власний ліфт та кімната під охороною: у Києві продають квартиру за 28 мільйонів гривень - фото 492787

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