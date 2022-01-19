Власний ліфт та кімната під охороною: у Києві продають квартиру за 28 мільйонів гривень

На українському ринку нерухомості можна знайти чимало розкішних пропозицій. До такої сміливо можна віднести й цю квартиру, за яку хочуть отримати 1 мільйон доларів. Дивіться, як помешкання виглядає зсередини.

Так, у центрі Києва продається простора 5-кімнатна квартира. Її ціна становить близько 28 мільйонів гривень. Апартаменти виконані у стилі італійського ренесансу. Оголошення про продаж з'явилося на сайті агенції нерухомості Blagovist.

І ще: У IKEA вирішили здавати дворівневі квартири за 86 центів: у чому їхня особливість

Трирівнева квартира розташована недалеко від станцій метро "Майдан Незалежності" та "Золоті Ворота". Загальна площа помешкання становить 330 кв. м. Житлова – 178 кв. м., кухні – 30 кв. м. Серед іншого в ній є: три санвузли, камін, простора тераса.

"Дух італійського ренесансу в центрі Києва! На продаж виставлено трирівневе палаццо, просякнуте духом італійського відродження: ренесансна велич пропорцій, витонченість деталей, гармонійна присутність антикварних меблів. У будинку є свій ліфт, кімната, що охороняється, 3 паркомісця", – йдеться в оголошенні.

Читайте також: Адель купила будинок Сталлоне у Беверлі-Хіллз: дивіться, як виглядає маєток зсередини