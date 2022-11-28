Як зігрітися взимку без опалення: прості поради для кожного

Через цинічні удари російських окупантів по критичній інфраструктурі чимало українців залишились без електроенергії та без опалення. Тому у МОЗ зібрали актуальні поради, як не мерзнути вдома взимку.

Зима в Україні буде доволі складною через російських загарбників, які продовжують атакувати наші міста. Тому дуже важливо не лише підготувати домівку до морозів, а й знати, як зігрітись без опалення. У МОЗ підготували кілька дієвих та простих порад, які можуть стати у пригоді.

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Як зігрітись взимку:

1. Пам'ятайте про багатошаровість. І в помешканні, і для виходу на вулицю краще вдягати одразу кілька теплих речей. Наприклад, термобілизну, одяг з натуральних тканин, в'язані речі, теплі шкарпетки. Вдома можна взяти ковдру чи плед, як додатковий шар.

2. Ізолюйте приміщення. Перевірте, чи не проходить холод через замкнені двері та вікна. Якщо ж протяг відчутний, то саме час утеплити всі щілини. Також не зайвим буде звільнити простір перед батареями, щоб тепло рівномірно розповсюджувалось.

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3. Вживайте гарячі страви та напої. Гарячий суп, кава, чай тощо допоможуть швидко зігрітись. Також не зайвим буде мати вдома якісний термос, який зможе довго зберігати температуру на випадок відключення електроенергії.

4. Не використовуйте алкоголь для зігрівання. Насправді спиртне лише створює відчуття тепла, оскільки розширюються судини. Проте внутрішні органи в цей час втрачають тепло, а склянка алкоголю може притупити відчуття того, що насправді тіло мерзне.

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5. Користуйтесь грілками. Якщо грілки нема, то можна набирати гарячу воду у звичайні пластикові пляшки, замотані рушниками, а також класти їх у ліжко. Це допоможе не змерзнути, але дуже важливо міцно закривати кришку та не торкатись відкритими частинами тіла до грілки.

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6. Користуйтесь природним теплом. Якщо на вулиці сонячно, то відкривайте штори, щоб хоча б на кілька градусів підняти температуру у помешканні. А от вночі краще закривати штори, щоб кімнати швидко не охолоджувались. Важливий нюанс: потурбуйтесь, щоб штори не закривали батареї, адже так тепло буде розсіюватись погано.

7. Рухайтесь. Це найпростіший та найкращий спосіб зігрітись. Достатні хоча б 15-20 хвилин зробити фізичні вправи, щоб подолати холод на певний час.

Застерігаємо: дотримуйтеся правил пожежної безпеки та не використовуйте для зігрівання приміщення прилади, не призначені для цього. Зокрема, в жодному разі не використовуйте духову піч і газову кухонну плиту для обігріву будинку або квартири. Це може призвести до отруєння чадним газом, – наголошують у МОЗ.

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