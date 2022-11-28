На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як зігрітися взимку без опалення: прості поради для кожного
-
- 50
Через цинічні удари російських окупантів по критичній інфраструктурі чимало українців залишились без електроенергії та без опалення. Тому у МОЗ зібрали актуальні поради, як не мерзнути вдома взимку.
Зима в Україні буде доволі складною через російських загарбників, які продовжують атакувати наші міста. Тому дуже важливо не лише підготувати домівку до морозів, а й знати, як зігрітись без опалення. У МОЗ підготували кілька дієвих та простих порад, які можуть стати у пригоді.
І ще: Як утеплити житло: важливі поради, що допоможуть не змерзнути
Як зігрітись взимку:
1. Пам'ятайте про багатошаровість. І в помешканні, і для виходу на вулицю краще вдягати одразу кілька теплих речей. Наприклад, термобілизну, одяг з натуральних тканин, в'язані речі, теплі шкарпетки. Вдома можна взяти ковдру чи плед, як додатковий шар.
2. Ізолюйте приміщення. Перевірте, чи не проходить холод через замкнені двері та вікна. Якщо ж протяг відчутний, то саме час утеплити всі щілини. Також не зайвим буде звільнити простір перед батареями, щоб тепло рівномірно розповсюджувалось.
3. Вживайте гарячі страви та напої. Гарячий суп, кава, чай тощо допоможуть швидко зігрітись. Також не зайвим буде мати вдома якісний термос, який зможе довго зберігати температуру на випадок відключення електроенергії.
4. Не використовуйте алкоголь для зігрівання. Насправді спиртне лише створює відчуття тепла, оскільки розширюються судини. Проте внутрішні органи в цей час втрачають тепло, а склянка алкоголю може притупити відчуття того, що насправді тіло мерзне.
Детальніше: Міф чи правда: експерти пояснили, чи допомагає алкоголь зігрітися
5. Користуйтесь грілками. Якщо грілки нема, то можна набирати гарячу воду у звичайні пластикові пляшки, замотані рушниками, а також класти їх у ліжко. Це допоможе не змерзнути, але дуже важливо міцно закривати кришку та не торкатись відкритими частинами тіла до грілки.
6. Користуйтесь природним теплом. Якщо на вулиці сонячно, то відкривайте штори, щоб хоча б на кілька градусів підняти температуру у помешканні. А от вночі краще закривати штори, щоб кімнати швидко не охолоджувались. Важливий нюанс: потурбуйтесь, щоб штори не закривали батареї, адже так тепло буде розсіюватись погано.
7. Рухайтесь. Це найпростіший та найкращий спосіб зігрітись. Достатні хоча б 15-20 хвилин зробити фізичні вправи, щоб подолати холод на певний час.
Застерігаємо: дотримуйтеся правил пожежної безпеки та не використовуйте для зігрівання приміщення прилади, не призначені для цього. Зокрема, в жодному разі не використовуйте духову піч і газову кухонну плиту для обігріву будинку або квартири. Це може призвести до отруєння чадним газом, – наголошують у МОЗ.
Читайте також: Як уникнути примерзання двірників до скла: три лайфхаки для водіїв
-
20:35Гороскоп на грудень 2022: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
19:2629 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:50Як говорити з партнером про свої сексуальні бажання: поради експерта
-
17:45Гороскоп на цей тиждень 28 листопада – 4 грудня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:53Як зігрітися взимку без опалення: прості поради для кожного
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:51Яблучний чай з м'ятою і корицею: рецепт смачного напою за 15 хвилин
-
14:53Чи допомагає кіно боротись зі стресом і сумом: відповідь психологів
-
13:48Зваблива Демі Роуз заінтригувала чуттєвою фотосесією – 18+
-
12:522023 рік принесе успіх цим знакам Зодіаку: удача супроводжуватиме їх у всьому
-
11:44Зимові свята під час війни: чи будуть святкування і ялинки у містах України
-
10:4717 фактів, які інтроверти хотіли б розповісти про себе на роботі
-
09:45Від яких напоїв варто відмовитись чоловікам після 50 років
-
08:27Дві найгірші звички водіїв, з якими варто боротися
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 27 листопада
-
19:32Погода 28 листопада в Україні: синоптик розповіла, які будуть опади у понеділок
-
18:31Прогноз на цю зиму: як зміняться ціни до Нового року
-
17:30Клопотенко показав, як заквасити капусту за три дні
-
16:27Виконавець Ostrovskyi презентував чергову провокативну пісню "Ще не раз"
-
15:29Коли штопора немає під рукою: лайфхак, як відкрити вино запальничкою
-
14:28Як вберегти дім від пожежі, якщо є газовий пальник або пічне опалення: відповідь експертів
-
13:34Злата Дзюнька – Незламна: слухайте пісню від України на Дитячому Євробаченні 2022
-
12:30Як не зашкодити здоров'ю під час посту: три важливі поради
-
11:3128 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
10:36Володимир Ярославський показав, як приготувати мак енд чіз: рецепт з макаронами та сиром
-
16:53Як зігрітися взимку без опалення: прості поради для кожного
-
11:44Зимові свята під час війни: чи будуть святкування і ялинки у містах України
- 27 листопада
-
18:31Прогноз на цю зиму: як зміняться ціни до Нового року
-
13:34Злата Дзюнька – Незламна: слухайте пісню від України на Дитячому Євробаченні 2022
-
09:31Місячний посівний календар на грудень 2022: коли і що садити
- 26 листопада
-
19:28Співачка ONUKA презентувала кліп "Душа народу" до роковин Голодомору
-
14:31Міф чи правда: експерти пояснили, чи допомагає алкоголь зігрітися
-
09:33Магнітні бурі у грудні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні
- 25 листопада
-
18:31Небокрай: Mila Nitich представила пісню та кліп про історію поколінь
-
13:26Як минув 2022 рік: ТОП 100 фотографій від журналу TIME
-
09:31Місячний календар стрижок на грудень 2022: дні, коли стригти волосся
- 24 листопада
-
13:30Як підтримати близьку людину з ПТСР: поради експертів
-
09:35Церковний календар на грудень 2022 року: православний і греко-католицький
- 23 листопада
-
11:30Вихідні і свята у грудні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 22 листопада
-
18:31У МВС нагадали про основні правила для водіїв під час негоди
-
14:30KRISTONKO показала характер української дівчини у новій пісні "BANDERA"
-
10:30Співачка SANSA випустила чуттєву композицію "Відчуй" про те, що кохання не має кордонів
- 21 листопада
-
18:29Гурт MOLODI презентує чуттєву пісню "Біль" про Маріуполь
-
13:28Українська співачка YAGODA заспівала про українське сонце над Херсоном
-
09:30Знайшли у клітці зі зруйнованим дахом: як ведмедя Бахмута рятували від війни
- 20 листопада
-
15:54"Я був таким же": Михайло з Бахмута про те, чому українці відмовляються від евакуації
-
11:49Гороскоп на 20 листопада: яким знакам Зодіаку стане у пригоді почуття гумору
- 19 листопада
-
12:50Чи експортує Україна електроенергію до ЄС: відповідь Укренерго
- 18 листопада
-
17:50Повне вимкнення світла в Україні: в Укренерго попередили про новий фейк
-
12:50Саундтрек нашого сьогодення: слухайте пісню "Козацькому роду" від Jerry Heil