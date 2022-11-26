Міф чи правда: експерти пояснили, чи допомагає алкоголь зігрітися

Оманливе тепло, яке ти можеш відчути після келиха вина на холоді, минає дуже швидко. А твій організм ще швидше починає його втрачати. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Зауважуємо, що фахівці радять звертати увагу на таке: чим легшим здається розв'язання питання, тим більша імовірність, що це просто міф. Саме тосу рекомендують уникати небезпечних порад.

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Прогулянка морозного й вітряного вечора або кілька днів удома без опалення й світла — алкоголь часто приходить "на поміч" у таких ситуаціях. Зігрівання будь-яким алкоголем — це розповсюджений і дуже небезпечний міф", – зазначають експерти платформи "Бережи себе".

Відомо, що алкогольні напої сприяють розширенню периферійних судин. Це ті судини, які розташовані ближче до поверхні шкіри. Їх діаметр збільшується, адже прибуває більше крові, насиченої теплом. У цей час внутрішні органи це тепло втрачають, а поверхня тіла швидко охолоджується при контакті з холодом зовні. Така ситуація небезпечна – людина на певний проміжок часу втрачає відчуття холоду і може отримати переохолодження з серйозними наслідками.

МОЗ України дає такі рекомендації, як захистити себе в холодну погоду: Не виходьте на холод голодними. Харчуйтеся повноцінно і пийте велику кількість води.

Одягайтеся у кілька шарів і відмовтеся від тісного одягу та взуття.

Носіть шапку, шарф, рукавички, щоб захистити відкриті ділянки шкіри.

Більше рухайтеся, проте уникайте перевтоми.

Раз на годину, за можливості, заходьте у тепле приміщення.

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