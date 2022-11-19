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Як утеплити житло: важливі поради, що допоможуть не змерзнути

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Як підготувати дім до зими - фото 1
Як підготувати дім до зими / Sweta Meininger on Unsplash

Календарна зима близько, але майже по всій країні вже випав сніг. Тому дуже важливо утеплити свою домівку, щоб комфортно почуватись за низької температури. Як це зробити – читайте далі.

Зима під час війни буде нелегкою, оскільки російські окупанти продовжують атакувати українські міста. Тому дуже важливо подбати про ефективний обігрів будинків та квартир. У Центрі стратегічних комунікацій поділились відео з простими інструкціями для кожного.

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Потурбуйтесь, аби ваше помешкання взимку ефективно обігрівалось і не було тепловтрат в будинку чи квартирі. Ефективне утеплення житла також допоможе зменшити цифри у платіжках за опалення, – наголошують експерти.

Як утеплити житло до зими:

  • Переконайтесь, що у віконних рамах нема щілин, щоб зменшити тепловтрату (якщо є, то розмістіть у рамах ущільнювач, а скло на стиках з рамами обробіть силіконовим герметиком);
  • Якщо у вас сучасні склопакети, перевірте, чи щільно зачиняються вікна (якщо ні, зверніться до компанії, яка займалась їх установленням, щоб майстри відрегулювали);
  • Придбайте та наклейте на вікна теплоощадну плівку;
  • Якщо у місцях кріплення підвіконня є щілини, то заповніть їх монтажною піною або зверніться до фахівців;
  • На стіни за батареями помістіть тепловідбивний екран (його можна самостійно зробити з картону та алюмінієвої фольги);
  • Утепліть місця між стіною та дверима;
  • Перевірте вікна у під'їзді: обробіть їх силіконовим герметиком чи утеплювачем;
  • Перевірте та утепліть труби у підвалах (якщо є можливість, то краще замінити сталеві на поліпропіленові;
  • Перевірте та утепліть фасади будинку (якщо він багатоквартирний, то ефективніше буде утеплювати всю площу стін;
  • Перевірте дах та відремонтуйте за потреби.

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