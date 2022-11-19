Як утеплити житло: важливі поради, що допоможуть не змерзнути

Календарна зима близько, але майже по всій країні вже випав сніг. Тому дуже важливо утеплити свою домівку, щоб комфортно почуватись за низької температури. Як це зробити – читайте далі.

Зима під час війни буде нелегкою, оскільки російські окупанти продовжують атакувати українські міста. Тому дуже важливо подбати про ефективний обігрів будинків та квартир. У Центрі стратегічних комунікацій поділились відео з простими інструкціями для кожного.

І ще: Зима близько: у Мінрегіоні нагадали, що має зробити кожен українець

Потурбуйтесь, аби ваше помешкання взимку ефективно обігрівалось і не було тепловтрат в будинку чи квартирі. Ефективне утеплення житла також допоможе зменшити цифри у платіжках за опалення, – наголошують експерти.

Як утеплити житло до зими:

Переконайтесь, що у віконних рамах нема щілин, щоб зменшити тепловтрату (якщо є, то розмістіть у рамах ущільнювач, а скло на стиках з рамами обробіть силіконовим герметиком);

Якщо у вас сучасні склопакети, перевірте, чи щільно зачиняються вікна (якщо ні, зверніться до компанії, яка займалась їх установленням, щоб майстри відрегулювали);

Придбайте та наклейте на вікна теплоощадну плівку;

Якщо у місцях кріплення підвіконня є щілини, то заповніть їх монтажною піною або зверніться до фахівців;

На стіни за батареями помістіть тепловідбивний екран (його можна самостійно зробити з картону та алюмінієвої фольги);

Утепліть місця між стіною та дверима;

Перевірте вікна у під'їзді: обробіть їх силіконовим герметиком чи утеплювачем;

Перевірте та утепліть труби у підвалах (якщо є можливість, то краще замінити сталеві на поліпропіленові;

Перевірте та утепліть фасади будинку (якщо він багатоквартирний, то ефективніше буде утеплювати всю площу стін;

Перевірте дах та відремонтуйте за потреби.

Читайте також: Які пристрої "з'їдають" найбільше електроенергії: відповідь Укренерго