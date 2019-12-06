Як уникнути примерзання двірників до скла: три лайфхаки для водіїв

Відлиги і заморозки, характерні для зими в Україні, призводять до того, що гумки очисників лобового скла часто примерзають до нього намертво. Ми знайшли три способи, як уникнути цих неприємних проблем.

Щоб не мати справу з "двірниками" авто, що намертво примерзли до лобового скла, водії застосовують різні методи. Мабуть, найпопулярнішою є звичка піднімати склоочисники вертикально і залишати в такому положенні на весь час стоянки. Так гумки, звичайно, до скла не примерзають, але зате розтягуються пружини в самих повідках.

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Через це з часом "двірники", навіть найдорожчі, починають погано чистити скло через недостатнє притискання. Подекуди в інтернеті зустрічаються поради бризкати на гумки склоочисників WD-40 або антифриз, але від цього на склі з'являться олійні плями, на які буде налипати бруд.

Три лайфхаки

Однак є кілька варіантів уникнути примерзання і не отримати при цьому негативних побічних ефектів. Відповідно до першого "рецепту", залишаючи авто на стоянці на ніч, можна застрахуватися від ранкових проблем з "двірниками", поливши на них трохи зимового омивача для скла.

Точніше не саму рідину, а її концентрат, адже в уже готовій "незамерзайці" є частка води. А коли спирт через деякий час випарується, на щітці залишиться тільки H2O, яка і замерзне. Застосування концентрату "незамерзайки" виключить такий результат.

Кому не хочеться кожен раз займатися такою обробкою, варто запастися, наприклад, парою сірникових коробок, невеликих дитячих кубиків або будь-яких інших схожих предметів. Залишаючи авто на стоянці, підсовуйте по кубику під кожен з повідків склоочисника. Так вони опиняться в злегка піднятому положенні, а "двірники" при цьому будуть "висіти" над склом, не торкаючись його і, відповідно, не примерзаючи до нього.

Для майстерних водіїв підійде інший варіант боротьби з примерзанням. Купуєте комплект з двох смужок гнучкої прозорої самоклейної плівки з нанесеними на них струмопровідними доріжками вивідних майданчиків для підключення проводів. Довжину цих нагрівальних елементів вибираєте, виходячи з розміру "двірників". Клеїте їх в ділянці спокою склоочисників, підводите дроти від них до електромережі авто через кнопку включення, реле і запобіжник. І забуваєте про проблему примерзлих щіток назавжди!

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