Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Папік День Святого Миколая

Як уникнути примерзання двірників до скла: три лайфхаки для водіїв

  • 60
Як уникнути примерзання двірників до скла: три лайфхаки для водіїв - фото 1

Відлиги і заморозки, характерні для зими в Україні, призводять до того, що гумки очисників лобового скла часто примерзають до нього намертво. Ми знайшли три способи, як уникнути цих неприємних проблем.

Щоб не мати справу з "двірниками" авто, що намертво примерзли до лобового скла, водії застосовують різні методи. Мабуть, найпопулярнішою є звичка піднімати склоочисники вертикально і залишати в такому положенні на весь час стоянки. Так гумки, звичайно, до скла не примерзають, але зате розтягуються пружини в самих повідках.

Це цікаво: Скільки коштує відновлення водійських прав онлайн

Через це з часом "двірники", навіть найдорожчі, починають погано чистити скло через недостатнє притискання. Подекуди в інтернеті зустрічаються поради бризкати на гумки склоочисників WD-40 або антифриз, але від цього на склі з'являться олійні плями, на які буде налипати бруд.

Як уникнути примерзання двірників до скла: три лайфхаки для водіїв - фото 372572

Три лайфхаки

Однак є кілька варіантів уникнути примерзання і не отримати при цьому негативних побічних ефектів. Відповідно до першого "рецепту", залишаючи авто на стоянці на ніч, можна застрахуватися від ранкових проблем з "двірниками", поливши на них трохи зимового омивача для скла.

Точніше не саму рідину, а її концентрат, адже в уже готовій "незамерзайці" є частка води. А коли спирт через деякий час випарується, на щітці залишиться тільки H2O, яка і замерзне. Застосування концентрату "незамерзайки" виключить такий результат.

Кому не хочеться кожен раз займатися такою обробкою, варто запастися, наприклад, парою сірникових коробок, невеликих дитячих кубиків або будь-яких інших схожих предметів. Залишаючи авто на стоянці, підсовуйте по кубику під кожен з повідків склоочисника. Так вони опиняться в злегка піднятому положенні, а "двірники" при цьому будуть "висіти" над склом, не торкаючись його і, відповідно, не примерзаючи до нього.

Для майстерних водіїв підійде інший варіант боротьби з примерзанням. Купуєте комплект з двох смужок гнучкої прозорої самоклейної плівки з нанесеними на них струмопровідними доріжками вивідних майданчиків для підключення проводів. Довжину цих нагрівальних елементів вибираєте, виходячи з розміру "двірників". Клеїте їх в ділянці спокою склоочисників, підводите дроти від них до електромережі авто через кнопку включення, реле і запобіжник. І забуваєте про проблему примерзлих щіток назавжди!

Як уникнути примерзання двірників до скла: три лайфхаки для водіїв - фото 372573

Читайте також: Головні правила зимової їзди, яких варто дотримуватись водіям

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+)
  • Вчора, 17:19
  • 950
ТОП 100 найпопулярніших пісень року в Україні: рейтинг Apple Music
  • 04 грудня, 19:00
  • 445
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1930998
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради