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ТОП-5 гаджетів, які мають бути у кожного школяра
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До початку навчального року залишаються лічені дні, а це означає, що потрібно активно готуватися до нього: купувати ранці, книжки та канцтовари, а також гаджети. Радіо МАКСИМУМ розповідає про найкращі пристрої, які повинні бути в кожного школяра.
1 вересня не за горами, а це означає, що слід підготувати свою дитину до школи. Звичайно ж, сучасного школяра неможливо обділити всілякими гаджетами, тому у цьому матеріалі ми приділимо увагу саме їм.
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Які гаджети мають бути у кожного школяра? Читайте далі.
Смартфон
Смартфон або просто мобільний телефон – невід'ємний атрибут, без якого складно уявити своє життя. Звичайно ж, для учнів молодших класів покупка смартфона може перетворитися на справжню трагедію, адже б'ються вони дуже і дуже легко. Однак, цю проблему можна з легкістю виправити, використавши чохол і захисне скло на екран.
Рекомендуємо купувати скло і чохол відразу під час покупки смартфона, щоб він прожив якомога довше.
На що звернути увагу при виборі смартфона?
1. Габарити. Цей момент надзвичайно важливий, адже пристрій має зручно лежати в руці, не створюючи дискомфорту. Власне, завеликий смартфон може з легкістю вирватися з рук вашої дитини, аби зустрітися з безпощадним асфальтом. Така собі перспектива, звичайно ж.
2. Бюджет. Не потрібно потурати всім захцянкам вашої дитини. Якщо ви усвідомлюєте, що не можете дозволити покупку дорогого смартфона – не робіть цього! Запам'ятайте, що смартфон для школяра не купується на роки, а це означає, що виплачувати за нього кредит ще наступні 23 місяці – ідея, відверто, безглузда. Спробуйте пояснити дитині, що ви й так багато витратили на канцтовари, форму й інші необхідні для навчання речі.
3. Характеристики. Щоб ваша дитина не почувала себе обмеженою – приділіть достатньо уваги технічним характеристикам смартфона. Цілком імовірно, що ви зможете суттєво зекономити, підібравши для малечі гаджет, який задовольнить її потреби, але не матиме зайвих "фішок", за які ви б переплатили.
Ми, звичайно ж, не будемо рекомендувати якусь конкретну модель або виробника, адже це – справа цілком і повністю індивідуальна. Дайте дитині потримати в руках смартфон, зробити кілька селфі та поклацати по меню. Така "перевірка" дозволить визначити пристрій, який підійде саме їй.
Електронна книжка
Електронна книжка – це ще один гаджет, який принесе користь вашій дитині. До слова, вона може стати причиною того, що ваше чадо полюбить читати завжди та всюди!
По-перше, читання з електронної книги не має негативного впливу на очі, а це означає, що можна насолоджуватися літературою протягом кількох годин.
По-друге, електронні книги компактні й можуть вмістити в собі величезну бібліотеку. Звучить відмінно, якщо врахувати той факт, що вони дозволять носити з собою менше підручників до школи.
Ловіть посилання на сайт, на якому можна завантажити собі підручники в електронному форматі.
Вартість електронних книг коливається від 1500 гривень і вище.
Планшет ми вважаємо іграшкою, тому замість нього краще задуматися над покупкою добротного ноутбука.
Ноутбук
Ще один надзвичайно важливий пристрій, без якого складно уявити сучасного школяра. Підготувати презентацію, зробити реферат або просто вивчити матеріал з легкістю можна, обравши добротний ноутбук, який підійде для офісних завдань.
На що звернути увагу під час вибору ноутбука?
1. Діагональ екрана. Цей пункт важливий, адже ви зможете обрати або максимально компактне рішення, яке можна буде носити з собою до школи, якщо виникне така потреба; або добротну робочу машину для здебільшого домашнього використання.
2. Процесор. Хороший і продуктивний процесор дозволить швидко відкривати й закривати програми, а також виконувати складні завдання за лічені хвилини. Якщо дитина має нахили до роботи з відео – зверніть увагу й на пристойну відеокарту, щоб ноутбук міг справлятися й з відеомонтажем.
3. Оперативна та вбудована пам'ять. Не менш важливий момент, адже кількість оперативної пам'яті безпосередньо впливатиме на кількість процесів, які можуть одночасно виконуватися. Вбудована ж пам'ять, а точніше достатня її кількість, дозволить зберігати всі файли без потреби їх видаляти.
Базовий робочий ноутбук можна придбати за 6000 гривень.
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Фітнес-браслет
Ми рекомендуємо фітнес-браслет не для того, щоб ваша дитина знала, скільки кроків на день вона намотала. Насправді ж, цей пристрій дозволить отримувати сповіщення без потреби вмикати звук на смартфоні. Ви ж не хочете, щоб вчителька вашої дитини постійно дратувалася, коли їй будуть приходити сповіщення з мережі. З фітнес-браслетом, швидше за все, цього не відбуватиметься.
Купити хороший фітнес-браслет можна від 500 гривень.
Bluetooth-навушники
Ще один аксесуар, який однозначно припаде до душі вашій дитині. Відсутність шнурів дозволить не нервуватися через те, що вони вічно плутаються, а різноманітний формфактор дасть можливість обрати для себе саме ту модель, яка припаде до душі саме вашому чадові.
Відразу ж рекомендуємо відмовитися від покупки неякісних Bluetooth-навушників від невідомих китайських брендів. Як правило, вони і звучать значно гірше, а також тримають заряд не вельми впевнено.
Добротні Bluetooth-навушники обійдуться від 500 гривень.
Якщо ж ваша дитина не цікавиться гаджетами – не витрачайте гроші дарма. Краще подаруйте якусь круту книжку або витратьте гроші на сімейний відпочинок. Ну а ми нагадуємо, що остаточне рішення, як завжди, приймаєте ви!
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