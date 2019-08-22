Скільки коштує зібрати дитину до школи: ціни на одяг, рюкзак і приладдя

Витрати на збір дитини до школи це серйозний удар для гаманця батьків. Адже потрібно купити дуже багато канцтоварів та спеціального одягу. Читайте далі та дізнайтеся, у яку суму батькам обійдуться приготування дитини до школи.

Перед тим, як купувати усе необхідне для школи, варто скласти попередній список, щоб нічого не пропустити. Також буде корисно для часу та гаманця подумати, у яких магазинах/супермаркетах/базарах буде більший та дешевший асортимент.

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Щоб зібрати дитину до школи потрібно викласти мінімум 2500 гривень. А якщо ви відправляє свою дитину у перший клас, то ця сума зростає мінімум до 3500 гривень. І це лише витрати на те, щоб у дитини було все необхідне для занять. Максимальна сума може досягати десятків тисяч і залежить лише від бюджету батьків.

До прикладу, набір канцелярії для першокласника – 1500 гривень, портфель – 400 гривень, форма – 700 гривень, взуття – 1000 гривень. І це середні ціни по Україні. У великих містах витрати будуть більшими.

Середні ціни на шкільні канцелярські товари в Україні

Ручка – 5 грн

Простий олівець – 2,5 грн

Кольорові олівці – 40 грн

Альбом для малювання – 20 грн

Точилка для олівців – 15 грн

Гумка – 8 грн

Фломастери – 80 грн

Пенал – 100 грн

Пензлик для малювання – 20 грн

Фарби для малювання – 60 грн

Клей – 15 грн

Лінійка – 15 грн

Набір кольорового паперу – 10 грн

Набір кольорового картону – 15 грн

Ножиці – 20 грн

Пластилін – 35 грн

Дошка для ліплення – 15 грн

Зошит на 12/24/48/96 аркушів – 3-20 грн

Тека для зошитів – 30 грн

Набір обкладинок для підручників – 20 грн

Щоденник – 20 грн

Рахункові палички – 10 грн

Письмове приладдя обійдеться мінімум в 300-550 гривень, а матеріали для творчості (фарби, пластилін, пензлики, ножиці, картон тощо) коштують не дешевше 150-350 гривень. Додатково може знадобитися стаканчик "непроливайка" для пензликів, палітра для фарб тощо. Також у школі можуть бути додаткові витрати на спеціальні зошити, контурні карти та книги.

Середні ціни на шкільні портфелі та рюкзаки в Україні

Рюкзак – 400 грн

Ранець ортопедичний – 600 грн

Сумка для взуття – 120 грн

На цьому пункті покупок не варто економити, адже здоров'я спини дуже важливе. Обирайте оптимальне співвідношення ціни та якості. Важливо, щоб вага заповненого портфеля не перевищувала 10% ваги школяра. Тобто рюкзак повинен бути дуже легким, адже книги та зошити важать достатньо багато. Надавайте перевагу портфелям з ортопедичними вставками. Вони забезпечать краще прилягання та допомагають не перевантажувати хребет. Лямки з можливістю регулювання дозволять користуватися рюкзаком не один рік. Для довшої експлуатації, ранець повинен тримати форму, сторони та дно повинні бути жорсткими.

Середні ціни на форму та одяг для школярів в Україні

Штани шкільні для хлопчика (350-700 грн)

Піджак для хлопчика (350-400 грн)

Сорочка (250-350 грн)

Костюм шкільний для хлопчика (600-1300 грн)

Сукня шкільна для дівчинки (450-750 грн)

Сарафан шкільний (400-650 грн)

Спідниця (180-300 грн)

Блуза (220-350 грн)

Туфлі для хлопчика (550-1100 грн)

Туфлі для дівчинки (600-1200 грн)

Вишиванка (100-350 грн)

Спортивний костюм (220-600 грн)

Кросівки (400-1200 грн)

Кеди (300-700 грн)

Аксесуари, банти, краватки (75-120 грн)

При виборі одягу звертайте увагу на зручність та матеріал, з якого зроблені вироби. Натуральні тканини набагато кращі для здоров'я. Також звертайте увагу на підошву взуття, щоб вона не була слизька і дитина не падала. У кожній школі є свої вимоги до форми та одягу загалом, тому цей список може змінюватися. До прикладу, у деяких школах потрібні чешки для занять хореографією або купальник та шапочка для плавання. Якщо у вашій школі немає форми й дитині можна носити буденний одяг, то витрати трішки скорочуються.

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