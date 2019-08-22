Перший дзвоник 2019 в Україні: дата, коли буде лінійка в школі

Цьогоріч дата 1 вересня припадає на неділю. Школярів та їх батьків цікавить, коли ж буде урочиста лінійка з нагоди початку навчання. Читайте далі та дізнайтеся, коли учням потрібно йти до школи.

1 вересня 2019 року припадає на неділю, тобто вихідний день. Тож коли школярам йти до школи?

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Коли буде шкільна лінійка

Навчання учнів розпочинається з понеділка 2 вересня і це затверджено Міністерством освіти та науки, а от святкування початку навчання залежить виключно від дирекції школи.

МОН скасувало обов'язкове проведення урочистих подій з нагоди 1 вересня.

До слова, шкільна форма вже також не є обов'язковою. Якщо у вашій школі вона досі є, то це лише бажання дирекції.

Тож, дата та час проведення першовересневої лінійки у кожній школі можуть бути різні. Учнів можуть зібрати й 30-31 серпня з приводу закінчення літа, й традиційно 1 вересня, й 2 вересня, перед початком навчання. Формат також залежить від рішення школи: концерт, лінійка, привітання тощо.

Тема першого уроку у 2019 році

Навчальний рік 2019/2020 розпочнеться 2 вересня. Управління освіти рекомендує розпочати навчальний рік проведенням першого уроку на тему: "Що означає бути гідним?" Мета цього уроку – виховання у школярів культури гідності, яка має бути скерована на самопізнання, самоповагу, самореалізацію, в основі якої лежить ціннісне ставлення до себе, до оточення, до держави, до нації.

А от форму проведення уроку вчитель обирає самостійно. Це може бути дискусія, перегляд медійних матеріалів та обговорення, урок-гра тощо.

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