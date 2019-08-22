Що купити першокласнику до школи: список потрібного одягу і приладдя

Зібрати до школи першокласника не так вже і просто. Дітям, які йдуть до першого класу, необхідно придбати один стартовий набір шкільного приладдя, одяг, взуття та інші аксесуари. Читайте далі та дізнайтеся, у яку суму батькам обійдуться приготування першокласника.

Витрати на збір дитини до першого класу це серйозний удар для гаманця батьків. Адже потрібно купити все: ручки, олівці, зошити, форму, ранець тощо. Ще батькам першокласника, можливо, доведеться облаштовувати робоче місце спеціально для дитини: стіл, крісло, лампа тощо.

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Набір першокласника: список потрібного одягу

Шкільна форма для хлопчика: штани, піджак або жилет, сорочка, змінне взуття.

для хлопчика: штани, піджак або жилет, сорочка, змінне взуття. Шкільна форма для дівчинки: плаття або сарафан, спідниця, жакет, блуза і жилет, змінне взуття.

Спортивна форма для занять фізкультурою: спортивний костюм, спортивне взуття, футболки, шорти.

для занять фізкультурою: спортивний костюм, спортивне взуття, футболки, шорти. Рюкзак і сумка: ортопедичний портфель для книжок та шкільного приладдя і сумка для змінного одягу і взуття.

і сумка: ортопедичний портфель для книжок та шкільного приладдя і сумка для змінного одягу і взуття. Не забудьте про контейнери для їжі, хустинки та вологі серветки.

Одяг обирайте зручний та з натуральних тканин. Радимо обов'язково міряти на дитину або замовляти за конкретними параметрами, щоб все підійшло за розміром та фасоном. Не варто економити на портфелі та взутті, адже здоров'я ніг та спини дуже важливе.

Набір першокласника: список потрібних канцелярських товарів

Ручки кулькові (2-3 сині, зелена і червона – по 1)

Олівці кольорові (1 набір)

Олівці графітні (2-3 штуки)

Зошити в клітинку і косу лінійку (по 20 штук)

Обкладинки для зошитів (20 штук)

Обкладинки для підручників 1-го класу (1 набір)

Ластик

Ножиці

Лінійки

Точилка

Підставка для підручників

Альбом для малювання

Пензлики (по 1 набору № 4-6 та № 11-14)

Фарби

Клей

Кольоровий папір/картон

Пластилін

Тека для зошитів

Пенал

Як підготувати дитину до першого класу

Почніть з підйомів та засинання. Оберіть оптимальний час для влягання і ліжко, щоб дитина достатньо спала. А зранку ставте будильник в один і той самий час, щоб у дитячому організмі виробився потрібний графік сну та бадьорості.

в один і той самий час, щоб у дитячому організмі виробився потрібний графік сну та бадьорості. Організуйте розпорядок дня : підйом, їжа, активності, заняття, сон тощо. Розмістіть розклад та дошку оголошень з інформацією про свята, екскурсії, додаткові заняття, гуртки.

: підйом, їжа, активності, заняття, сон тощо. Розмістіть розклад та дошку оголошень з інформацією про свята, екскурсії, додаткові заняття, гуртки. Влаштуйте робоче місце школяра. Стіл та стілець повинні бути спеціальної висоти відносно один одного та дитини. Переконайтеся, що школяреві зручно та є достатньо освітлення для виконання завдань.

школяра. Стіл та стілець повинні бути спеціальної висоти відносно один одного та дитини. Переконайтеся, що школяреві зручно та є достатньо освітлення для виконання завдань. Настрій – дитина повинна асоціювати школу та отримання нових знань з позитивом!

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