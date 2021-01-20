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Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв

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Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв - фото 1

Зима приносить водіям низку звичних труднощів: доводиться витрачати час на відкопування, очищення та прогрівання авто. Але цим незручності не закінчуються, якщо ще й двигун не заводиться на холоді. Тож розповідаємо, як правильно завести машину в мороз та уникнути найпоширеніших помилок при запуску.

Досвідчені водії знають, що за будь-яких обставин головне – не поспішати. Саме сумбурні і непродумані кроки призводять до негативних результатів, як при підготовці до поїздки, так і безпосередньо в дорозі. Але навіть найдосвідченіші не завжди правильно діють при запуску автомобіля і поняття не мають про деякі фактори, що впливають на його працездатність.

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Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв - фото 444009

Запускати двигун вміють всі водії. Але зовсім інше питання, що мало хто знає, як це робити правильно, без шкоди для агрегатів. І особливо, якщо йдеться про експлуатацію автомобіля у морозну пору року. Тож розповідаємо про 4 найпоширеніші помилки практично усіх автолюбителів, заводячи машину взимку.

До запуску двигуна варто візуально оглянути автомобіль. Наприклад, не зайвим буде заглянути під капот – важливо переконатися, чи не залізли туди погрітися бездомні коти, поки машина була теплою. Такі ситуації трапляються дуже часто.

Не поспішай

Водії сучасних авто не звикли затримувати ключ запалювання в положенні ON – вони що влітку, що взимку відразу ж переходять до запуску стартера. І якщо в жарку пору року це не так критично, то в холодну – робити так точно не варто.

Як правильно. Вставивши ключ в замок запалювання, не треба відразу заводити машину. Слід повернути ключ на одну поділку і витримати паузу у декілька секунд. За цей час бортова система спокійно перейде на штатний режим роботи і запустить бензонасос, який почне підтягувати паливо.

Затримай ключ запалювання у положенні ON - фото 444006
Затримай ключ запалювання у положенні ON

Не забувай про педаль зчеплення

Інша поширена помилка властива власникам автомобілів на механіці, які запускають стартер, не витиснувши зчеплення. Ще в автошколах навчають заводити двигун, "від'єднавши" коробку передач від силової установки. Адже в іншому випадку навантаження на стартер значно зростає – йому доводиться обертати, крім колінвала мотора, ще й, грубо кажучи, ведучі колеса авто.

Як правильно. Механіка – натиснути на педаль зчеплення до кінця і не відпускати, поставивши важіль коробки передач на нейтральне положення. Після запуску двигуна педаль зчеплення потрібно плавно відпустити. Автомат – перед увімкненням запалювання натиснути на педаль гальма.

Витискай зчеплення перед запуском двигуна - фото 444008
Витискай зчеплення перед запуском двигуна

І ще разок

Більшість автолюбителів, коли розуміють, що стартер не хоче "схоплювати", роблять безліч безуспішних спроб запустити двигун, заливаючи тим самим свічки.

Як правильно. Якщо не вдається завестися з першого разу, не продовжуй "мучити" стартер. Ключ запалювання в положенні "старт" можна утримувати максимум 10 секунд. Зроби хвилинну паузу і спробуй знову. Якщо на четвертий або п'ятий підхід результату немає, витягуй ключ і приступай до пошуку причини.

Чим довше, тим гірше

Допустимо, двигун запустився без будь-яких нарікань. І можна вже акуратно рушати, але ж ні – водій вичікує ще 10-15 хвилин. Він переконаний: взимку двигуну обов'язково потрібно дати попрацювати на холостих, але це помилка.

Як правильно. Коли машина завелася, не витрачай багато часу на прогрів двигуна. Досить пари хвилин, щоб всі вузли і механізми були готові до руху. А ось накрутка холостих обертів підвищує навантаження на двигун.

Не витрачай багато часу на прогрів двигуна - фото 444007
Не витрачай багато часу на прогрів двигуна

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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