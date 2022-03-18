Як захистити свої персональні дані в мережі: прості поради для кожного

Російські окупанти штурмують Україну і на інформаційному фронті, тому українцям дуже важливо знати про базові правила кібербезпеки. Вони допоможуть захистити персональні дані та не стати жертвою атак.

У Державній службі спецзв'язку зібрали ключові поради з безпеки в мережі для кожного, оскільки російська кіберагресія щонайменше вже два місяці шкодить українським ресурсам. Тому існують ризики, що атаки можуть дійти і до звичайних громадян.

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Ми маємо тримати оборону по всіх фронтах. Кіберзахист – це не лише про державу, це – обов’язок кожного з нас. Лише спільні зусилля дадуть можливість ефективно протистояти ворогу у кіберпросторі. Щоб мінімізувати ризик стати жертвою хакерів треба дотримуватися важливих правил кібергігієни, – йдеться у повідомленні.

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7 простих порад про безпеку в мережі для українців:

Замініть паролі у соцмережах, банківських акаунтах та на всіх сайтах, де може бути ваша персональна інформація. Найкраще використовувати складні паролі(з літер та символів). Це мають бути складні набори з мінімум 10 знаків; Налаштуйте двоетапну перевірку при вході у ваш акаунт-соцмережі; Встановіть антивірус та системно перевіряйте свої пристрої на наявність загроз, що можуть зашкодити вашим даним; Зробіть резервні копії важливих документів на окремих пристроях або захищених хмарних сховищах; Використовуйте легальне програмне забезпечення. Російські віруси часто поширюють через "піратське" ПЗ; Оновіть додатки у своєму смартфоні та ПЗ на компʼютері. Розробники постійно працюють над тим, щоб покращити безпеку; Не вірте фейкам! У соцмережах їх дуже багато і вони мають на меті посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в нашій країні.

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