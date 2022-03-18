На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Листи від Нацбанку: шахраї вигадали новий спосіб заробляти на українцях
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У мережі з'явилась чергова шахрайська схема, через яку зловмисники обманюють українців. Цього разу громадян почали надходили листи від імені нацбанку з проханням допомогти ЗСУ коштами.
В НБУ звернулись з важливим попередженням для українців: у мережі знову активізувались шахраї, які від імені банку просять зробити "благодійний" внесок для нашої армії.
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"Ми зафіксували чергову розсилку електронних шахрайських листів, у яких нібито від імені Національного банку України українців просять переказати кошти на допомогу ЗСУ. Що важливо – для переказу коштів зазначено посилання на криптогаманець. Якщо спробувати надіслати відповідь на цей лист, то ви побачите електронну адресу з розширенням @bank.gov.ua. На сьогодні зафіксовано дві такі фейкові адреси: helpukraine@bank.gov.ua та helpukrainearmy@bank.gov.ua", – наголошують в НБУ.
Зверніть увагу: Нацбанк не надсилає електронні листи громадянам та не збирає гроші у криптогаманці. НБУ створив окремий рахунок для допомоги нашій армії, але не відкривав жодного криптогаманця.
Що робити, якщо отримали такий лист? Просто видаліть його та попередьте близьких про такий вид шахрайства.
Де дізнаватись офіційну інформацію від НБУ:
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