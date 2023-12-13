На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як там Катя? – дивіться трейлер українського фільму, який оцінили у всьому світі
-
- 69
У мережі з'явився офіційний трейлер до української драми "Як там Катя?", дебюту режисерки Крістіни Тинькевич з Анастасією Карпенко у головній ролі. Фільм планується вийти в широкий прокат 25 січня 2024 року.
З моменту свого дебюту фільм вже успішно представився на численних фестивалях та здобув чимало нагород. Світова прем'єра стрічки відбулася на 75-му кінофестивалі у Локарно в конкурсі Concorso Cineasti del presente. Стрічка отримала дві нагороди – спеціальний приз журі Ciné+ та приз за найкращу акторську гру Анастасії Карпенко.
Це цікаво Європейська кіноакадемія оголосила найкращі фільми 2023 року: хто очолив рейтинг
"Як там Катя?" вже вразив глядачів на понад 30 кінофестивалях у всьому світі, включаючи участь у Міжнародному кінофестивалі у Салоніках, Фестивалі європейського кіно в Севільї, Стокгольмському міжнародному кінофестивалі та інших заходах.
Фільм "Як там Катя?" також відзначили на кінофестивалі CinEast Festival у Люксембурзі, де він здобув приз кінокритиків. Крім того, стрічка отримала головний приз фестивалю "Around The World in 14 Films" у Берліні.
Також "Як там Катя?" була удостоєна головного призу в секції національного конкурсу повнометражних фільмів "Молодость" та нагороди "Скіфський олень".
У фільмі головні ролі виконали Анастасія Карпенко ("Слуга народу"), Катерина Козлова, Тетяна Круліковська, Олексій Череватенко, Ірина Веренич-Островська ("Дім за склом"), Віктор Жданов ("Кіборги", "Спіймати Кайдаша") та інші. Продюсерами виступили Ольга Матат, Влад Дудко та Сергій Коннов.
Як там Катя? – дивіться трейлер української драми онлайн
Сюжет стрічки Крістіни Тинькевич розповідає про Анну (Анастасія Карпенко), лікарку швидкої допомоги та матір-одиначку. Сильна жінка прагне забезпечити своїй дитині краще життя, аніж вона має. Проте несподівана та шокуюча трагедія може зруйнувати все і залишити героїню самотньою перед байдужою системою та безмежною втратою.
Дивіться також Мій карпатський дідусь: дивіться трейлер фільму, який вийде на свята
Фільм, хоч і не розповідає про події воєнних часів, залишається актуальним для сучасної України. Режисерка Крістіна Тинькевич ділиться, що головна героїня стикається з травмою, проходить прийняття, переживання та переосмислення, що може бути терапевтичним досвідом для глядачів, особливо у контексті останніх подій.
-
04:59З Днем ангела Тетяни 2024 – оригінальні привітання на іменини в прозі
-
02:47Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2024
-
00:22Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2024
- 11 січня
-
23:51Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
19:1212 січня 2024 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
18:20Time назвав 10 глобальних ризиків 2024 року: один із них стосується України
-
17:17iPhone випав з літака на висоті 5000 метрів і вцілів: гаджет знайшли
-
16:24Папа Римський закликав заборонити сурогатне материнство
-
15:13У нового прем'єра Франції Габріеля Атталя українське коріння: що відомо про його предків
-
14:17Нацвідбір на Євробачення-2024: відомий порядок виступів фіналістів
-
13:23Без Усика, але з братами Кличко: рейтинг найбагатших боксерів у світі
-
12:18Експертка розповіла, чи можна пити каву натщесерце
-
11:16Українка стала новою технічною директоркою Activision – видавця серії ігор Call of Duty
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
10:19Режисера Сергія Параджанова реабілітували після півстоліття від вироку
-
09:18"Путін х***о!": Ольга Харлан показала, як вчить коханого української мови
- 10 січня
-
19:1411 січня 2024 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:21Ви за крок від вигорання: називаємо 5 ознак, на які варто звернути увагу
-
17:22Тейлор Свіфт випередила Майкла Джексона: "Eras Tour" став найкасовішим концертним фільмом
-
16:19700 поезій на 1440 сторінках: в Україні вийшло повне зібрання віршів Сергія Жадана
-
15:20Katya Chilly випустила альбом "Сон", який вона записала понад 20 років тому
-
14:21Найкраще у холодну пору року: рецепт цибулевого супу від Ярославського
-
13:17"Львів – місто літератури ЮНЕСКО": відомі імена переможців премії
-
12:23Робота мрії: у США шукають охочих цілий рік кататися на великому хот-догу
- 11 січня
-
19:1212 січня 2024 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:20Time назвав 10 глобальних ризиків 2024 року: один із них стосується України
-
14:17Нацвідбір на Євробачення-2024: відомий порядок виступів фіналістів
-
10:19Режисера Сергія Параджанова реабілітували після півстоліття від вироку
- 10 січня
-
18:21Ви за крок від вигорання: називаємо 5 ознак, на які варто звернути увагу
-
15:20Katya Chilly випустила альбом "Сон", який вона записала понад 20 років тому
-
11:19За рік зареєстрували понад 300 тисяч нових ФОПів: найбільше у сфері торгівлі та IT
- 09 січня
-
16:21Альбом Джамали QIRIM став одним з найкращих у 2023 році за версією журналу Beehype
-
12:23Єрмак подав декларацію за 2022 рік: скільки заробив та яку суму зберігає на рахунках
-
09:22Не бігом єдиним: ці 7 вправ значно ефективніше спалюють калорії
- 08 січня
-
20:17У США на Місяць запустили ракету з українською мапою та прапором на борту
-
17:10Віртуальна екскурсія до Києво-Печерської лаври: дивіться маршрут
-
13:20Золотий глобус 2024: відомі імена переможців 81-ї кінопремії
-
10:25Чи здатний штучний інтелект призвести до вимирання людства: що кажуть дослідження
- 07 січня
-
19:18Фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив відразу у дві номінації BAFTA – британського "Оскара"
-
16:2077% українців ЗА вступ України до НАТО: 10 років тому ця цифра була значно скромнішою
-
11:20Новорічне диво: розквітла унікальна рослина, занесена до Червоної книги
- 06 січня
-
18:30Ідеальний дует: Pianoboy та ТНМК презентувати трек "Легенди"
-
14:20"Мобілізація" стала словом року в Україні за версією сленгового словника
-
12:25Підліток зі США став першою людиною, яка пройшла усі рівні гри "Тетріс"
- 05 січня
-
19:15Юний волонтер з Херсонщини наколядував 16 тисяч гривень на ЗСУ
-
14:25З полону у РАЦС: дівчині-морпіху зробив пропозицію коханий-побратим
-
10:10Снуп Догг стане спеціальним кореспондентом на Олімпіаді-2024 в Парижі
- 04 січня
-
17:25Українець став наймолодшим гросмейстером у світі – Комітет молоді і спорту
-
13:15Щедрування та ворожіння на Другу Святу вечерю – українські традиції та звичаї