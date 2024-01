Як там Катя? – дивіться трейлер українського фільму, який оцінили у всьому світі

У мережі з'явився офіційний трейлер до української драми "Як там Катя?", дебюту режисерки Крістіни Тинькевич з Анастасією Карпенко у головній ролі. Фільм планується вийти в широкий прокат 25 січня 2024 року.

З моменту свого дебюту фільм вже успішно представився на численних фестивалях та здобув чимало нагород. Світова прем'єра стрічки відбулася на 75-му кінофестивалі у Локарно в конкурсі Concorso Cineasti del presente. Стрічка отримала дві нагороди – спеціальний приз журі Ciné+ та приз за найкращу акторську гру Анастасії Карпенко.

"Як там Катя?" вже вразив глядачів на понад 30 кінофестивалях у всьому світі, включаючи участь у Міжнародному кінофестивалі у Салоніках, Фестивалі європейського кіно в Севільї, Стокгольмському міжнародному кінофестивалі та інших заходах.

Фільм "Як там Катя?" також відзначили на кінофестивалі CinEast Festival у Люксембурзі, де він здобув приз кінокритиків. Крім того, стрічка отримала головний приз фестивалю "Around The World in 14 Films" у Берліні.

Також "Як там Катя?" була удостоєна головного призу в секції національного конкурсу повнометражних фільмів "Молодость" та нагороди "Скіфський олень".

У фільмі головні ролі виконали Анастасія Карпенко ("Слуга народу"), Катерина Козлова, Тетяна Круліковська, Олексій Череватенко, Ірина Веренич-Островська ("Дім за склом"), Віктор Жданов ("Кіборги", "Спіймати Кайдаша") та інші. Продюсерами виступили Ольга Матат, Влад Дудко та Сергій Коннов.

Як там Катя? – дивіться трейлер української драми онлайн

Сюжет стрічки Крістіни Тинькевич розповідає про Анну (Анастасія Карпенко), лікарку швидкої допомоги та матір-одиначку. Сильна жінка прагне забезпечити своїй дитині краще життя, аніж вона має. Проте несподівана та шокуюча трагедія може зруйнувати все і залишити героїню самотньою перед байдужою системою та безмежною втратою.

Фільм, хоч і не розповідає про події воєнних часів, залишається актуальним для сучасної України. Режисерка Крістіна Тинькевич ділиться, що головна героїня стикається з травмою, проходить прийняття, переживання та переосмислення, що може бути терапевтичним досвідом для глядачів, особливо у контексті останніх подій.