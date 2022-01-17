Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Як приготувати картопляне пюре без грудочок: цей лайфхак знають усі, але нехтують ним

  • 208
Як приготувати картопляне пюре без грудочок: цей лайфхак знають усі, але нехтують ним - фото 1

Картопляне пюре – це та проста домашня страва, яку ми полюбили ще з дитинства. Але багато хто готує його неправильно. Одна проста хитрість зробить вашу вечерю набагато смачнішою.

Так, недостатньо обрати смачний сорт картоплі та правильно її зварити, пише Eat This, Not That.

І ще: Ніж вам не знадобиться: дивіться лайфхак, як швидко почистити рибу від луски

Шеф-кухар Клаудія Сідоті стверджує, що погане пюре виходить через неправильне і дуже швидке перемішування. "Якщо ви дуже сильно розминатимете картоплю, ви активуєте клейковину, яка зробить пюре занадто забитим і липким", – пояснює кулінар.

Крім того, вона рекомендує попередньо підігрівати молоко або вершки та додавати повільно у картоплю. Це надасть страві дуже приємного запаху і зробить структуру дуже ніжною.

Як приготувати картопляне пюре без грудочок: цей лайфхак знають усі, але нехтують ним - фото 492453

Читайте також: Чому домашній майонез в рази кращий та смачніший за магазинний

пропозиції партнерів
Новини