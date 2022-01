Як приготувати картопляне пюре без грудочок: цей лайфхак знають усі, але нехтують ним

Картопляне пюре – це та проста домашня страва, яку ми полюбили ще з дитинства. Але багато хто готує його неправильно. Одна проста хитрість зробить вашу вечерю набагато смачнішою.

Так, недостатньо обрати смачний сорт картоплі та правильно її зварити, пише Eat This, Not That.

Шеф-кухар Клаудія Сідоті стверджує, що погане пюре виходить через неправильне і дуже швидке перемішування. "Якщо ви дуже сильно розминатимете картоплю, ви активуєте клейковину, яка зробить пюре занадто забитим і липким", – пояснює кулінар.

Крім того, вона рекомендує попередньо підігрівати молоко або вершки та додавати повільно у картоплю. Це надасть страві дуже приємного запаху і зробить структуру дуже ніжною.

