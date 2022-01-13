Чому домашній майонез в рази кращий та смачніший за магазинний

Майонез – найпопулярніший соус, знайомий абсолютно кожній людині. Але чому ми все частіше чуємо, що не можна їсти його. Чим шкідливий майонез для здоров'я і чи шкідливий такий домашній соус?

Майонез є висококалорійним продуктом, хоч би що ми читали на етикетках магазинних товарів. За визначенням не існує майонезу легкого або низькокалорійного, зате можна зробити його натуральним – у домашніх умовах, пише fbuz47.

Це цікаво: Зберігайте цибулю правильно: кілька корисних порад для господинь

Домашній майонез забезпечує організм незамінними амінокислотами, які необхідні для життєдіяльності. До того ж завдяки використанню натуральних компонентів цей продукт дуже легко і швидко засвоюється організмом. Домашній майонез покращує травлення та роботу ШКТ загалом. Такий продукт швидко насичує організм та дає необхідний заряд енергії. З огляду на натуральність домашнього майонезу термін його зберігання не перевищує кількох днів.

Інгредієнти:

Курячі жовтки 2 шт.

Харчовий оцет чи лимонний сік 1 ч. л

Чиста вода 22 мл

Цукор пісок 0,5 ч. л

Сіль 0,5 ч. л

Готова гірчиця 0,5 ч. л

Олія рослинна 150 г

Спосіб приготування:

Покладіть в ємність жовтки, цукор, сіль, оцет, воду, гірчицю та починайте збивати за допомогою блендера. Невеликими частинами додавайте олію, роблячи паузи. Вливайте олію в ємність з краю, маленькою цівкою та продовжуйте не перестаючи збивати масу поки вона не стане густою й пишною.

Чому домашній майонез в рази кращий та смачніший за магазинний

І ще: Вечеря нашвидкоруч: ідеальний рецепт з простих продуктів