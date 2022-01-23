Ніж вам не знадобиться: дивіться лайфхак, як швидко почистити рибу від луски

Багато хто нерідко собі відмовляють у приготуванні риби, а все тому, що чистити її не так вже й легко. Однак ця кулінарна хитрість спростить вам життя. Тож зберігайте лайфхак та готуйте рибу частіше.

Мабуть, кожен, хто коли-небудь готував рибу, погодиться, що зняти з неї луску – ще та морока. Але існує один доволі зручний спосіб. Показали його в Instagram.

І ще: Зберігайте цибулю правильно: кілька корисних порад для господинь

Як легко почистити свіжу рибу

Спочатку цілу рибину покладіть у раковину та обдайте її окропом. Зніміть луску руками чи іншими зручними засобами. Вона розм'якне і буде легко відставати сама.

Чим корисна риба

Будь-яка риба має жирні кислоти Омега-3, які просто необхідні нашому організму для повноцінної роботи серця, чистих судин та активності мозку.

Омега-3 найбільше міститься у червоній рибі, зокрема на неї багаті лосось і сьомга. Крім цього, жирний оселедець або скумбрія також відмінно підійдуть.

Експерти рекомендують вживати близько 30 грамів будь-якої риби щотижня тим, хто має проблеми з артеріальною гіпертонією.

Читайте також: Як приготувати ідеальний розсипчастий рис: простий лайфхак (відео)