Як перестати торкатись обличчя: дієві поради з власного досвіду

ВООЗ та інші медичні організації рекомендують не торкатися обличчя руками, щоб захиститися від зараження коронавірусом. Особливо не чіпайте рот, ніс та очі, адже через слизову ви можете себе заразити. Читайте далі та дізнайтеся, як не торкатися обличчя, навіть якщо дуже хочеться.

Не чіпати обличчя, коли навколо коронавірус, це справді важливо, але й складно. Людина в середньому доторкається до обличчя 20 разів на годину. Зрозуміло, що цей показник коливається, проте цифра все одно залишається досить великою, тож ви маєте шанс заразитися у такий спосіб, якщо хвороба передається повітряно-крапельним шляхом.

І ще: Як зробити медичну маску своїми руками: відеоінструкція

Найгірше у цій ситуації те, що ви не усвідомлюєте цих дій (зазвичай). Тож дослухайтеся до наших порад, які допоможуть вам боротися з цією звичкою. Є певні дрібні хитрощі, які допоможуть вам зупинити себе, навіть в останній момент.

Усунути проблему

Якщо ви торкаєте обличчя через досить вагомі причини, до прикладу, у вас на обличчі рана, яка пече, або ж ви трете очі через сухі лінзи тощо, то усуньте цю проблему! Скористайтеся кремом або ж краплями для очей. Якщо вам в обличчя лізе волосся, то заколіть його, вдягніть обруч або зробіть хвіст. Якщо нежить, витирайте ніс серветками, а не руками. Якщо у вас є така проблема, що ви не можете залишити руки без діла, то купіть собі іграшку антистрес або спінер, приміром.

Займіть обличчя

Нанесіть маску або макіяж! Це те, що є прямим бар'єром, який допомагає тримати руки далі від лиця. Звичайно, маску не можна довго тримати й тим більше лише вдома, проте це допоможе принаймні на пів години. Далі можете просто вдягнути маску або ж балаклаву – це теж буде свого роду бар'єрний захист.

Використовуйте спеціальний сайт

Технології зайшли далеко і вже є сайт, який стежить за вами через камеру гаджета і попереджає, коли ви тягнете руки до лиця. Якщо ви працюєте за комп'ютером, то вам таке просто необхідно і сайт "Do Not Touch Your Face" створений саме для вас! "Не чіпай своє обличчя" вголос попросить вас зупинитися й ви не зможете його обдурити.

Помітні руки

Зробіть так, щоб ваші руки та рухи були помітні. Приміром, використовуйте мило або зволожувальні засоби для рук з сильним ароматом. Або ж сидіть у рукавичках. Не обов'язково зимових. Це можуть бути звичайні одноразові медичні рукавички. Або ж обмотайте навколо шиї об'ємний шарф. Це спричинить певний дискомфорт руці на шляху до лиця.

Якщо ж дуже хочеться, то помацайте обличчя чистими руками!

Адже основна проблема не в тому, що люди чіпають лице, а в тому, що вони чіпають його брудними руками. Якщо ви зловили себе на бажанні доторкнутися до лиця, то просто помийте руки або використовуйте антисептичний гель.

До теми: Як зробити антисептик для рук у домашніх умовах: покрокова інструкція