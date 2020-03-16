Як зробити антисептик для рук у домашніх умовах: покрокова інструкція

Для того, щоб убезпечити себе від бактерій і вірусів, слід регулярно мити руки з милом, а також дезінфікувати руки. Звичайно ж, можна використовувати магазинні антисептики, але ми рекомендуємо зробити цей засіб самостійно. Читайте покрокову інструкцію, як зробити антисептик вдома.

Ми не втомлюємось нагадувати, що гігієна рук – не забаганка тих, хто дотримується чистоти, а життєво необхідна умова, якої слід дотримуватися кожному. Вироблення цієї простої звички дозволяє нам не підхопити низку неприємних захворювань, зокрема, коронавірус Covid-2019.

Візьміть на озброєння: Як провести карантин з користю

Проте, не завжди є можливість мити руки, тож не варто забувати про антисептики. Щоправда, часто ці засоби не є достатньо ефективними або ж їх ціну навмисне завищують у зв'язку із шаленим попитом. Тому ми рекомендуємо не полінуватися та зробити антисептик самостійно.

Що таке антисептик?

Це рідина або гелеподібна субстанція, основне завдання якої полягає у винищуванні якомога більшого числа бактерій і вірусів. Чим обширніший спектр дії засобу, тим він, відповідно, ефективніший. При цьому важливо, щоб препарат не шкодив шкірі і, по можливості, не дуже сильно сушив її.

Більшість гелів і кремів з антисептичним ефектом залишають на епідермісі ефект липкості. Це не особливо зручно, оскільки з'являється бажання відразу ж вимити руки. Значно комфортніше використовувати рідини у вигляді спреїв. При цьому, чим швидше субстанція висихає, тим краще.

Антисептики позбавляють руки бактерій і вірусів

Основним інгредієнтом домашніх антисептиків є медичний спирт. За його відсутності допускається використання технічного спирту або іншого, який має міцність понад 60%. Як варіант, можна використовувати спиртову настоянку календули, ромашки або глоду.

Як зробити антисептик в домашніх умовах

Інгредієнти:

6 столових ложок спирту;

3 столові ложки Алое Вера;

5 крапель ефірної олії, можна взяти Лаванду;

1 столова ложка води.

Перемішайте усі компоненти

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти змішуємо і збовтуємо в місткості до однорідного стану; Переливаємо рідину в посудину, зручну для використання; Зберігаємо домашній бактерицидний засіб у щільно закритій місткості.

Відео інструкція приготування антисептика:

Приготування антисептика своїми руками

Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала рекомендації, як виготовити спиртовмісний гелевий антисептик удома.

Для приготування 1 літра антисептика треба:

833,3 мл етилового спирту 96%;

41,7 мл перекису водню 3%;

14,5 мл гліцерину 98%;

дистильована або кип'ячена охолоджена вода;

скляна або пластикова місткість з герметичною пробкою;

дерев'яна або пластикова лопатка для перемішування;

мірні ємкості;

пластикові флакони з герметичними кришками для зберігання гелю.

Виливаємо спирт у посудину, де будемо змішувати інші компоненти. Відміряємо 833,3 мл за допомогою мірної ємкості. Потім у суміш додаємо 41,7 мл перекису водню. Останнім компонентом є гліцерин. Оскільки він в'язкий, то коли відміряємо його через мірну чашу, потрібно додати трохи дистильованої води і перемішати, щоб гліцерин не прилип до стінок. Наливаємо до позначки 1 літр.

Щоб суміш не випаровувалася, треба швидко закрити ємкість. Виготовлений антисептик треба швидко розлити у флакони і відкласти наповнені баночки на 72 години. Це дозволити знищити бактеріальні спори, потенційно присутні в спирті або у флаконах.

Наголошуємо, що користуватись антисептиком потрібно правильно! Він має покривати всю поверхню шкіри рук, тож для цього слід нанести на руки 3 мл розчину, а це не менше 24-27 "пшиків" антисептика з дозатором. Обробляти руки слід не менше ніж 30 секунд, інакше небезпечні мікроби можуть вижити.

Якщо у вас є змога – краще помийте руки! Ось корисна інструкція, як правильно це робити:

Бережіть себе та своїх рідних!

До теми: Дізнавайтесь всі новини та поради щодо коронавірусу тут