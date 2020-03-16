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Карантин Коронавірус

Як зробити медичну маску своїми руками: відеоінструкція

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Медична маска - фото 1
Медична маска / informburo

Безумовно, ви можете купити медичну маску в аптеці. Однак, можна і виготовити таку маску самостійно, скориставшись простими відеоуроками.

Медична маска – один з головних способів захисту від коронавірусу. Подібні засоби індивідуального захисту використовуються для стримування респіраторних інфекцій, перешкоджаючи потраплянню в рот і ніс вірусів і бактерій.

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Щоб зробити надійну ватно-марлеву пов’язку:

  1. Візьміть відріз марлі розміром 90х60 см, і шматок щільної стерильної вати 15Х20 см, товщиною як мінімум 1 см.
  2. Помістіть вату посередині відрізу марлі і поверніть так, щоб вийшов тришаровий прямокутник: шар марлі, шар вати і знову шар марлі.
  3. Підріжте бічні кінці марлі посередині, щоб у вас вийшло 2 пари зав’язок.

Як зробити маску зі знімним фільтром:

У цьому способі доведеться трохи більше попрацювати ножицями, зате ви отримаєте маску зі знімним фільтром. Розкроїть тканину і фільтруючий матеріал, як показано на відео. Змітайте або прострочіть на машинці, виверніть лицьовою частиною, протягніть гумку і вставте фільтр.

Як зшити медичну маску з бинта і вати:

  • Беремо бинт шириною як мінімум 14 см.
  • Беремо вату товщиною мінімум 1 см, нам знадобиться шматок розміром 14х14 см.
  • Відрізаємо від нашого бинта смугу довжиною 60 см.
  • Вкладаємо вату в початок відрізка бинта і акуратно загортаємо.
  • У вас має вийти 5 шарів: по 2 шари бинта з кожного боку і шар вати в центрі.
  • Тепер прямокутник треба зшити по всіх краях. Не забудьте окремо зробити зав’язки і пришити їх до вузьких боків маски.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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