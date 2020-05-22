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Як очищати та зберігати маску: поради експертів зі США
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Пом'якшення умов карантину – не причина того, що слід відмовитися від носіння масок. Цей захисний атрибут дозволяє захиститися від імовірності зараження COVID-19. Експерти зі США дали кілька корисних порад, які допоможуть вам правильно зберігати й очищати маску після носіння.
За даними Центрів США з контролю і профілактики захворювань, тканинні маски для обличчя, які носять під час пандемії коронавірусу, слід регулярно прати. Це, на щастя, знають всі без винятку.
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Експерти в галузі суспільної охорони здоров'я рекомендують носити маску з бавовняної тканини, наприклад футболки, шарфи і бандани, коли ви перебуваєте на вулиці і не маєте можливості підтримувати дистанцію від оточуючих.
Захисну маску слід щодня очищати (прати) після використання, говорить Пенні Уоттс (Penni Watts), доцент Університету Алабами у Бірмінгемській школі медсестер (University of Alabama at Birmingham's School of Nursing).
Найкраще прати маску у пральній машині або з милом у гарячій воді. Перед повторним носінням, маска повинна бути повністю висушена. Просушіть в гарячій сушарці, якщо це можливо. Також слід її попрасувати після того, як вона висохне.
Уоттс рекомендує зберігати чисту суху маску в новому паперовому пакеті, щоб захистити її від мікробів.
CDC США (Centers for Disease Control and Prevention) закликає людей використовувати захисні маски, які можна прати, щоб забезпечити достатню кількість хірургічних масок і масок N95 для медичних працівників.
Нагадаємо, що раніше вчені провели дослідження на хом'ячках, аби показати, чому так важливо носити захисні маски. Експеримент гонконгських учених дозволяє подивитися на маски як на засіб захисту серйозніше. У своєму експерименті дослідники посадили золотистих хом'ячків (Mesocricetus auratus) у клітки. Заражених тварин від здорових відокремлювали пористі перегородки, а вентилятори допомагали вченим "поширювати" вірус від хворого гризуна до здорового.
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