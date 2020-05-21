Як побороти коронавірус з допомогою автомобіля та сонця: корисний лайфхак

Є безліч способів, які дозволяють дезінфікувати салон автомобіля. Наприклад, різні спиртові розчини і санітайзери. Однак вчені з'ясували, що стоянка на сонці впорається з цим завданням не гірше.

Попри те, що салон сильно нагрітої машини є не найбезпечнішим місцем для пасажирів, висока температура всередині автомобіля може сприяти знищенню небезпечних мікроорганізмів, в тому числі і збудників COVID-19.

І ще: Чому важливо носити маски: на хом'ячках показали поширення COVID-19

Судячи з останніх досліджень, життєдіяльність нового типу коронавірусу при температурі 22 градуси за Цельсієм становить близько двох тижнів. При досягненні 35 градусів подібні віруси гинуть протягом двох годин. Якщо нагріти поверхню у салоні автомобіля до температури у 55 градусів, вірус проживе не більше двадцяти хвилин, а при нагріванні до 70 градусів Цельсія небезпечні мікроорганізми не зможуть прожити довше п'яти хвилин.

Використовуйте нагрітий салон для дезінфекції масок

При температурі на вулиці у 30 градусів Цельсія прямі сонячні промені здатні за годину нагріти салон чорного автомобіля до 65 градусів. Машина білого кольору за цей же час нагріється приблизно до 45 градусів. Подібних температурних змін буде цілком достатньо, щоб за короткий час знищити коронавірус, наприклад, на захисних масках, якщо залишити їх на приладовій панелі.

Самим же сидіти у розпеченій автівці ми наполегливо не рекомендуємо!

Раніше стало відомо, що компанія Toyota розробила спеціальний автомобіль для перевезення хворих на коронавірус. Він уже заступив на службу в Японії. Машина обладнана спеціальною системою вентиляції, завдяки якій, заражене повітря від пацієнта автоматично вивітрюється, не потрапляючи до салону.

Читайте також: Вчені виявили людей, несприйнятливих до коронавірусу