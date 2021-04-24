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Як не потрапити у ДТП: 5 способів, яких не вчать в автошколі
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Питання "як не потрапляти в аварії?" цікавить кожного, хто сідає за кермо машини. Але від ДТП, спровокованої іншим, може не вберегти навіть найретельніше дотримування ПДР. Розповідаємо, що ж робити, щоб уникнути проблем на дорозі.
То що ж, рятує від автомобільних пригод тільки реальний досвід водіння? А як бути водієві-новачку? Доведеться переглядати сотні роликів аварій у мережі або слухати поради досвідчених? Щоб хоч трохи уберегти автолюбителів-початківців, ділимося дієвими лайфхаками, як поводитися на дорозі.
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Роби як всі
У потоці краще їхати як всі – тобто з тією ж швидкістю і, по можливості, уникаючи перелаштувань. Новачки ж, як правило, не дотримуються цієї примітивної, але важливої поради, намагаючись їхати якомога повільніше. Через це потік машин порушується. Сусіди по трафіку змушені постійно обганяти, а це може призвести до цього, що якийсь лихач не впорається з керуванням.
А ще є занадто впевнені у собі новачки, які вважають, що зі швидкістю потоку їздять лише слабаки, обганяючи при цьому всіх при першій можливості. Вони зазвичай стають винуватцями аварій. Адже чим більше перелаштувань ти робиш, тим більша ймовірність зачепити когось. Тим більше при відсутності серйозного досвіду водіння.
Правило трьох "Д" (дай дорогу дураку)
На швидкісній трасі, не потрібно лізти у лівий ряд без потреби. Спокійному водієві він потрібен лише для обгону повільного транспорту. Неспокійному любителю проїхатися з вітерцем лишається лише порадити "летіти" у лівому ряду з тією ж швидкістю, з якою мчать там інші. В іншому випадку ти їм будеш постійно заважати.
А ще серед цієї категорії водіїв вкрай великий відсоток нервових – так званих "учителів", які готові втратити купу часу і ризикнути розбитим авто заради улюбленої справи. Таких краще пропустити вперед.
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Довіряй інтуїції
Рух разом з потоком не повинен заколисувати. Периферійним зором необхідно постійно контролювати інші машини. Досвідчений водій заздалегідь знає, що конкретна машина зараз перелаштується. В око впадаються малопомітні "хитання" тієї машини по смузі, її мінімальне зміщення перед маневром.
Продумуй можливість втекти від удару
Ще раз наголошуємо – не тримайся лівої смуги при вільних правих. У середній у тебе більше можливостей для маневру. У правій – можеш швидко втекти на узбіччя. Іноді це кращий варіант, якщо ти не можеш зупинитися. Але вирішувати завжди тобі. Багато що залежить від швидкості. Можливо, несильно вдарити інше авто краще, ніж їхати на узбіччя, де є ймовірність, що машину занесе і (або) вона перекинеться в кювет.
Не довіряй світлофорам
Зі світлофорами теж не все просто. Вкрай не радимо перетинати регульовані перехрестя на зелений сигнал серед перших і останніх. Перші завжди ризикують зустрітися з черговим лихачем, який вирішив "пролетіти" на жовтий. Найнеприємніше, що в разі такої аварії винуватцем цілком можуть визнати тебе. Адже опонент "завершував маневр".
Відповідно, не варто їхати останнім, оскільки ти можеш опинитися серед тих, хто прагне "проскочити" на "жовтий" сигнал світлофора. Перечекай ще один цикл – це дешевше і швидше, ніж потім лагодити свою машину.
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