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Коли автомобіль відкотився назад на світлофорі: хто винен у поширеній ДТП

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Коли автомобіль відкотився назад на світлофорі: хто винен у поширеній ДТП - фото 1

Навіть досвідченим водіям знайома ситуація з відкатами на дорозі, наприклад, при підйомі в гору. І не рідко це стає причиною безглуздої аварії. Тож розберімось, як трактуються подібні випадки з точки зору розгляду ДТП.

Досить типова ситуація на дорогах України: уявімо, що один водій під'їхав до світлофора, який світиться червоним. Позаду впритул зупинився інший водій. Коли перший почав рушати з місця, він мимоволі різким ривком від'їхав назад, в результаті цього зачепив другого. Це розцінюється як ДТП, але важливо розуміти, хто винен у цьому випадку.

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Дистанція – це відстань від одного транспорту до іншого. Вона повинна бути безпечною і обирається на розсуд водія.

Про дистанції у ПДР

У правилах йдеться про те, що водій повинен дотримуватися безпечної дистанції до автомобіля, який рухається попереду. Так, про нерухоме авто у ПДР не сказано ні слова. Як не крути, ситуація поширена. Але потрібно розібратися, хто в ній буде вважатися винним. Чи є порушником той, який під'їхав ззаду занадто близько?

Рух заднім ходом

У цьому випадку буде винен той автомобіль, який був попереду. Вина його буде визнана за замовчуванням. Вся річ у тому, що згідно з ПДР, автомобіль повинен рухатися заднім ходом за умови, що він не створить абсолютно ніяких перешкод іншим учасникам на дорозі. І тут зовсім не важливо, покотився автомобіль чи ні, тут рух назад очевидний.

Порада. Буде краще, якщо у тебе буде встановлений відеореєстратор, там якраз-таки буде видно, де і як ти стояв. Якщо з тобою стався такий випадок, то обов'язково подивись, чи є свідки ДТП. У разі, якщо всю вину скинули на тебе, то можеш подати клопотання про проведення спеціальної трасологічної експертизи.

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