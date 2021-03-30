Автопідстави на дорогах: 4 популярні схеми шахраїв та як правильно діяти водіям

Будь-який водій незалежно від досвіду може потрапити у пастку шахраїв на дорозі. Автопідстав існує багато, і часто жертві довести свою правоту майже нереально. Розповідаємо про 4 найпоширеніші варіанти та як їх уникнути.

Стандартна автопідстава

Це типова ситуація, коли за кермом шахрай різко тисне на педаль гальма, у зручний момент. Водій позаду не встигає загальмувати і врізається, пошкоджуючи бампер і багажник автомобіля зловмисника.

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Інша схожа ситуація, коли при русі у лівій смузі ззаду під'їжджає дорога машина, починає блимати фарами, просячи дати дорогу. Як тільки водій перелаштовується у правий ряд, ззаду різко з'являється інше авто, яке ніби то підрізав автолюбитель у момент перелаштування і створив ДТП.

Що робити?

По-перше, не панікувати. І згадай, що у всіх водіїв тепер є страховка. По-друге, ні в якому разі не рушай з місця, хоч би як благали або як би не погрожували шахраї. Увімкни аварійку і вистави знак аварійної зупинки. По-третє, виклич поліцію. Якщо твій автомобіль оснащений відеореєстратором – збережи запис. Якщо немає – спробуй знайти свідків з відеореєстратором.

Як уникнути?

Рухайся переважно у правому ряду, не поспішай перелаштовуватися, коли тобі будуть мигати фарами і сигналити!

Автопідстава з ковпаками

Якщо у твого авто є ковпаки, то знай – шахраї знайшли простий спосіб обману. Зловмисники з заднього колеса твого автомобіля знімають ковпак, а на своєму протирають невелику ділянку (десь в області крила). Через хвилину після того, як ти рушив, тебе наздоганяють і дають тобі твій ковпак зі словами: "Ей, друже! Ти пом'яв мені крило і навіть не помітив! Навіть ковпак відлетів!". У таких ситуаціях вимагають, наприклад, 500 гривень, щоб компенсувати невелику подряпину.

Що робити?

Просто виходь з авто і починай фотографувати свій ковпак і пошкоджене крило автомобіля зловмисників. Після цього відразу викликай поліцію. Як правило, після цього шахраї швидко "випаровуються" у невідомому напрямку. Однак якщо вони налаштовані чекати і продовжують розводити, відповідай, що вони теж покинули місце ДТП! Разом з твоїми фото їхні "докази" спрацюють проти них.

Як уникнути?

Оглядай машину! Стеж за тим, щоб на ній не з'явилося плям та подряпин за час навіть короткої відсутності!

Відкочування на світлофорі, коли ти позаду

Ця підстава можлива і в тому випадку, якщо ти стоїш на підйомі, чекаючи зелений сигнал світлофора. А ухил дороги у цій ситуації може стати місцем провокації ДТП. Ти, звісно, помітиш, що авто попереду відкочується назад, почнеш сигналити. Це не допоможе – завдання шахрая полягає в тому, щоб отримати або спровокувати удар в зад свого автомобіля і пред'явити вам претензії. Адже винен той, хто ззаду. Довести, що ти стояв і дотримувалися дистанції, буде досить складно!

Що робити?

Тобі допоможуть свідки, відеореєстратор і безапеляційна відмова "розбиратися на місці". Нехай приїжджають працівники поліції.

Як уникнути?

Звертай увагу на дистанцію на затяжних спусках і підйомах. Шахрай не стане котитися назад на велику відстань.

Інсценування збиття людини

Зазвичай цей варіант автопідстави відбувається тоді, коли ти їдеш з невеликою швидкістю – близько 30-40 км/год. Людина, яка стоїть на узбіччі раптом буквально "падає" на капот твого авто або починає переходити дорогу так близько, що ти просто не встигаєш загальмувати.

Після такої події водій впадає в паніку. Потерпілий починає кричати, що ти його збив, у нього поламані руки й ноги, розбита голова, він себе жахливо почуває. При цьому швидко знаходяться свідки (насправді співучасників злочинця), які починають підігрувати "потерпілому". Як правило, водієві пропонують вирішити питання на місці, за 10-20 тисяч гривень.

Що робити?

Ловіть попутну машину, пропонуючи відправити потерпілого до лікарні. Це викличе бурю протесту. Удай, що викликаєш поліцію, скажи "потерпілому" про те, що страхова виплатить йому хорошу суму, якщо твоя вина буде доведена, а ви просто заплатите штраф. Цього буває достатньо для того, щоб шахраї зникли.

Як уникнути?

Враховуй здатність пішоходів раптово з'являтися на дорозі. Ніколи не притискайся автомобілів, які стоять праворуч. У будь-якому потоці і пробці дотримуйся бічних інтервалів, тоді у тебе буде час помітити людину і вчасно зреагувати!

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