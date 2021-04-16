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Три ситуації, коли водій, який ударив машину ззаду, не винен

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Три ситуації, коли водій, який ударив машину ззаду, не винен - фото 1

У містах незначні ДТП, коли автомобілі отримують дрібні пошкодження, – поширене явище. Часто авто, яке їде ззаду, врізається в бампер машини, що рухається перед ним. Водії звикли: той, хто ззаду – винен за замовчуванням. Але в таких аваріях є нюанси і не завжди це так.

Здавалося б найочевидніше ДТП: водій автомобіля, який їхав позаду, не дотримувався дистанції і в'їхав в задню частину авто, яке рухалося попереду. Але не завжди причиною є недотримання дистанції, тому не завжди "задній" виявляється винним при таких аваріях.

До теми: Коли автомобіль відкотився назад на світлофорі: хто винен у поширеній ДТП

За всіма правилами, водій зобов'язаний тримати дистанцію між своїм авто і переднім. У ПДР не зазначено конкретного метражу – безпечну відстань автолюбитель обирає на свій розсуд. У автошколі переважно вчать, що потрібно бачити колеса машини, яка попереду. Врізався – значить, надто наблизився до сусіднього автомобіля.

Але бувають винятки:

Трапився "учитель" на дорозі

Уяви, спокійно їдеш і при перелаштуванні ти нібито завадив водієві сусіднього автомобіля (так вважає цей водій). І він вирішив покарати тебе, виїхавши перед тобою і різко загальмувавши – аварія. У цій ситуації винуватцем можуть визнати автолюбителя, який спровокував ДТП, а не того, який рухався позаду. Для цього буде достатньо запису з відеореєстратора, який доводить, що ти просто не мав змоги загальмувати через агресивне водіння іншого водія.

Три ситуації, коли водій, який ударив машину ззаду, не винен - фото 455941

Хтось різко виїхав з двору

Ті самовпевнені водії, які полюбляють різко "вилітати" з прилеглої території, також часто ловлять удар у задній бампер свого авто від тих, хто їхав головною дорогою і не встиг зреагувати.

Екстрене гальмування у таких ситуаціях рідко допомагає. А ось відеореєстратор може врятувати від покарання. Адже автолюбитель, який виїжджав з двору, порушив вимоги Правил дорожнього руху, згідно з якими при виїзді з прилеглої території потрібно пропустити всі машини.

Три ситуації, коли водій, який ударив машину ззаду, не винен - фото 455944

Ланцюгова реакція

Зіткнення відразу декількох авто під час ДТП – далеко не рідкість. Це може статися я на трасі, так і у місті та світлофорі. Коли ти вдарив машину попереду через ланцюгову реакцію, то винним призначать того, хто конкретно не впорався з керуванням і його дії призвели до масового зіткнення.

Три ситуації, коли водій, який ударив машину ззаду, не винен - фото 455942

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