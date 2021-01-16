Краш-тест показав, який кросовер можна вважати одним з найбезпечніших

Національне управління безпеки руху на трасах США (NHTSA) провело серію краш-тестів Tesla Model Y. Під час дослідження електричний кросовер впорався з усіма випробуваннями, отримавши максимальний рейтинг пасивної безпеки.

Першим випробуванням систем пасивної безпеки Tesla стало лобове зіткнення на швидкості 56 кілометрів на годину з 100% перекриттям. Під час фронтального удару Model Y отримала найвищу оцінку безпеки, як для водія, так і для переднього пасажира.

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Наступним краш-тестом для електрокросовера став бічний удар на швидкості 62 кілометри на годину об рухомий бар'єр, що імітує 1360-кілограмовий автомобіль. За це випробування "Тесла" також отримала 5 зірок, причому як для передніх, так і для задніх пасажирів.

Потім безпеку електрокросовера перевірили під час бокового зіткнення зі стовпом на швидкості 32 кілометри на годину. Model Y вкотре продемонструвала бездоганний результат. Фінальним випробуванням для електричного кросовера став тест, в якому перевірили міцність даху моделі. Імовірність перекидання електромобіля фахівці оцінили у 7,9%, що є мінімальним результатом серед всіх протестованих організацією кросоверів. Завдяки цьому "Тесла" знову отримала 5 зірок з 5 можливих.

Нагадаємо, що Tesla Model Y побудована на базі седана Model 3. Попри 75-відсоткову уніфікацію, кузов електрокросовера посилений таким чином, що енергія, що виробляється при ударі, розсіюється далеко від пасажирів. Крім того, нова модель отримала додатковий захист акумуляторних батарей і стандартний набір систем активної безпеки, включаючи технологію попередження про лобове зіткнення, функції автоматичного екстреного та динамічного гальмування, а також систему попередження про виїзд зі смуги руху.

На початку січня компанія Tesla представила базову задньопривідну версію Model Y. Вартість електрокросовера у модифікації Standard Range склала 41 990 доларів.

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