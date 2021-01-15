Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Водіям підказали, як швидко розморозити замок в авто

  • 5
Авто взимку - фото 1
Авто взимку / automobilgroup

Якщо взимку не можете вставити ключ у замок авто, в цьому випадку необхідно правильно відігріти його одним з нижче перерахованих способів.

У разі, якщо вам вдалося вставити ключ до упору, але замок все одно не повертається, спробуйте одночасно акуратно обертати ключ вправо-вліво і легко постукувати по дверях біля замку. Якщо ви відчуваєте, що з кожним рухом амплітуда обертання збільшується, значить, замок через деякий час відкриється.

І ще: Кожен охочий зможе отримати гоночний Jaguar: в Англії відновлюють випуск популярної моделі

  1. Ретельно нагріти ключ можна за допомогою запальнички або опустивши жало ключа в окріп. У першому випадку важливо не розплавити пластикові частини ключа, у другому, щоб вода не потрапила всередину корпусу і не пошкодила електроніку.
  2. Якщо на стоянці є інші автолюбителі, попросіть прикурювач. Розігрійте його до червоного і, висунувши нагрівальний елемент, притисніть на 20-30 секунд до личинки замка. Робити це потрібно дуже акуратно, щоб не обпектися і не пошкодити хромоване покриття личинки.
  3. Якщо машина близько до будинку, можна скористатися феном. Направляти гаряче повітря на замок слід короткочасно і на мінімальній потужності. Інакше можна пошкодити покриття.
  4. Можна скористатися і грілкою, приклавши її до замку, але ні в якому разі не поливайте замок окропом з грілки.
  5. Скористайтеся спеціальним спреєм або рідиною для розморожування замків. Якщо її немає, то можна використовувати звичайний санітайзер.
  6. Скористатися брелоком-розморожувачем. Він має висувне жало, що нагрівається двома батарейками, розташованими в корпусі. До недоліків як спрею, так і брелока-нагрівача відносять необхідність постійно носити їх з собою.

Водіям підказали, як швидко розморозити замок в авто - фото 443350

Це цікаво: У Великобританії горе-водій здав теорію водіння зі 158 спроби

Джерело: obozrevatel
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Віншування на Коляду для дітей і дорослих: оригінальні вітання на Різдво
  • 07 cічня, 12:50
  • 144677
Українські колядки – слухати ТОП 30 пісень на Різдво: тексти і відео
  • 06 cічня, 18:00
  • 300848
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 1774
Загрузка...
Новини