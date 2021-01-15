Водіям підказали, як швидко розморозити замок в авто

Якщо взимку не можете вставити ключ у замок авто, в цьому випадку необхідно правильно відігріти його одним з нижче перерахованих способів.

У разі, якщо вам вдалося вставити ключ до упору, але замок все одно не повертається, спробуйте одночасно акуратно обертати ключ вправо-вліво і легко постукувати по дверях біля замку. Якщо ви відчуваєте, що з кожним рухом амплітуда обертання збільшується, значить, замок через деякий час відкриється.

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Ретельно нагріти ключ можна за допомогою запальнички або опустивши жало ключа в окріп. У першому випадку важливо не розплавити пластикові частини ключа, у другому, щоб вода не потрапила всередину корпусу і не пошкодила електроніку. Якщо на стоянці є інші автолюбителі, попросіть прикурювач. Розігрійте його до червоного і, висунувши нагрівальний елемент, притисніть на 20-30 секунд до личинки замка. Робити це потрібно дуже акуратно, щоб не обпектися і не пошкодити хромоване покриття личинки. Якщо машина близько до будинку, можна скористатися феном. Направляти гаряче повітря на замок слід короткочасно і на мінімальній потужності. Інакше можна пошкодити покриття. Можна скористатися і грілкою, приклавши її до замку, але ні в якому разі не поливайте замок окропом з грілки. Скористайтеся спеціальним спреєм або рідиною для розморожування замків. Якщо її немає, то можна використовувати звичайний санітайзер. Скористатися брелоком-розморожувачем. Він має висувне жало, що нагрівається двома батарейками, розташованими в корпусі. До недоліків як спрею, так і брелока-нагрівача відносять необхідність постійно носити їх з собою.

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