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Як насправді біг впливає на коліна: відповідь медиків

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Чи насправді біг шкодить колінам - фото 1
Чи насправді біг шкодить колінам

Існує популярна думка, що любов до пробіжок може стати руйнівною для колін. Чи справді біг призводить до остеоартриту і як захистити свої суглоби – розповідають експерти.

У Мінохорони здоров'я продовжують ділитись важливою та корисною інформацією для українців на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook. Нещодавно медики разом з лікарем-нейрохірургом Вадимом Ілляшенком вирішили пояснити, чи справді біг погіршує стан суглобів.

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"У бігунів-аматорів, які не займаються спортом професійно, колінний остеоартрит розвивався у 3 рази рідше ніж у людей, що ведуть сидячий спосіб життя. Також жодних змін в хрящах та кістках, що утворюють суглоби, у напівпрофесійних бігунів та бігунів-аматорів (до марафону та через 24 і 48 годин після) з допомогою МРТ виявлено не було", – розпочали фахівці.

Також науковці упродовж 8 років стежили за бігунами та далеких дистанціях і контрольною групою, яка зовсім не бігала. Жодної збільшення вираженості чи ризиків колінного остеоартриту виявлено у спортсменів не було. До того ж, поступове збільшення навантаження під час бігу допомагає колінним хрящам адаптовуватися.

Чи насправді біг шкодить колінам - фото 314960
Чи насправді біг шкодить колінам

"При остеоартриті фізична активність є одним з основних лікувальних методів, а біг не приводить до структурних змін коліна та не сприяє посиленню симптомів чи прогресуванню структурних змін", – наголошують медики.

Звісно ж, у бігунів справді може виникати біль у колінах, але він пов'язаних з пошкодженнями від постійних одноманітних рухів, а не з остеоартритом. Причиною неприємних відчуттів може бути неправильний процес тренування, слабкість м'язів, відсутність розминки чи особливості техніки бігу. Позбутись болю допоможе відпочинок, правильний підхід до техніки бігу і навіть до взуття. Якщо ж він не минає, то варто порадитись з лікарем або реабілітологом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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