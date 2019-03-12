Чи можна пити воду одразу після тренування

Дослідники спростували усталену теорію про те, що вживання води відразу після фізичних навантажень запобігає розвитку хворобливих спазмів у м'язах.

Виявилося, що вода після тренувань, навпаки, може спровокувати ці неприємні судоми. Цілком можливо, що справа у кількості електролітів в крові, оскільки зменшені в результаті тренувань показники солі і мінералів в організмі провокують такі самі спазми.

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Австралійські дослідники у ході експерименту давали втомленим чоловікам різні види напоїв, а потім піддавали їх впливу електрики для того, щоб з'ясувати, наскільки добре вони переносять судоми в ногах. Перед цим чоловіки проходили через навантаження на біговій доріжці в приміщенні з високою температурою для того, щоб за рахунок виділення поту втратити не менше 2% ваги тіла.

Після тренувань їм давали або нормальну воду для відновлення водного балансу, або спортивні напої, що містять електроліт. За тиждень такий самий експеримент повторили: тільки чоловіків поміняли місцями. Виявилося, що ті, хто вживав звичайну воду одразу після фізичних навантажень, стикалися з великою кількістю судом м'язів. А ось у тих, хто випивав воду з електролітами, кількість спазмів, навпаки різко знижувалася.

Дослідники спростували усталену теорію про воду

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