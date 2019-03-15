Всього три вправи кожен день – і віагра не знадобиться

Хочете бути завжди цікавим для жінок? Тоді фокусуйтеся на тестостероні. З віком його вироблення поступово знижується, але цей процес можна зупинити.

Фахівці рекомендують виконувати всього три прості вправи, але кожен день.

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Присідання. 100 присідань щодня – ваша чоловіча норма. Старання ваші окупляться точно: ночі з жінками у ліжку стануть більш яскравими та незабутніми. Можете робити свою сотню присідань за 3-4 підходи, але обов'язково 100 разів. Тестостерон не знизиться, якщо ви будете старанні і постійні.

Носоріг. Віджимання у позі носорога – неймовірно ефективна вправа, яка буде тримати рівень вашого тестостерону на піку. Всього 5 хвилин на день для вироблення головного чоловічого гормону ви точно знайдете. А ще ця вправа забезпечить приріст м'язової маси на 20-40%, зміцнення м'язів грудей, рук і плечей.

Планка. Улюблена вправа джентльменів. Вона ефективно спалює жир в області живота і дає головне – зростання рівня тестостерону. До речі, живіт тому і починає рости десь у 40 років, що рівень тестостерону знижується.

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