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Як MARUV потрапила в Нацвідбір: СТБ відповів на всі питання про Євробачення 2019
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Пристрасті навколо Нацвідбору на Євробачення 2019 не вщухають. У центрі скандалу опинилися переможниця конкурсу MARUV та Суспільний мовник, які так і не дійшли згоди. Канал СТБ, який є співорганізатором відбору, оприлюднив свою позицію.
Представники СТБ вирішили розставити всі крапки над "і" про те, як проводиться Національний відбір.
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До вашої уваги повна заява СТБ, який вже 4 роки проводить відбір в Україні спільно із Національною телекомпанією України. Зауважимо, що попередні 3 роки СТБ також фінансував поїздку переможця на міжнародний конкурс.
Розширений коментар телеканалу СТБ щодо ситуації навколо Євробачення 2019
"За 4 роки у Суспільного не було претензій до СТБ щодо якості проведення відбору. Непідписання угоди між MARUV, за яку в фіналі проголосувала більшість глядачів, та Суспільним – це сигнал про те, що потрібно змінювати правила відбору. Необхідно опрацювати та зафіксувати засадничі принципи партнерства заради уникнення подібних випадків у майбутніх Нацвідборах. А саме:
- Ми прагнемо організовувати та проводити чесний і прозорий конкурс з метою відбору найкращої пісні, яка представлятиме Україну на Євробаченні.
- Усі умови, які виконавець пісні має підтвердити у випадку перемоги у Нацвідборі, мають бути повідомлені йому до подачі заявки для участі у конкурсі. Будь-які додаткові умови чи зміна умов під час проведення відбору – забороняється.
Також в СТБ дали відповіді на найпопулярніші запитання стосовно проведення Нацвідбору:
- Хто встановлював правила проведення Національного відбору на Євробачення?
Правила проведення Національного відбору на Євробачення прописані в Угоді між телеканалом СТБ та НСТУ. Згідно з ними, СТБ проводить якісний та прозорий Національний відбір представника України у партнерстві з НСТУ та за власний кошт, при цьому Суспільний мовник контролює проведення Національного відбору, забезпечує повну прозорість та дотримання правил конкурсу.
- Якими є критерії відбору учасників Національного відбору?
Основний критерій – це пісня. Якісна авторська пісня без плагіату. А також бажання артиста представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі і змагатись за це право у прямих ефірах Національного відбору. У правилах, серед іншого, прописані такі вимоги до пісні: вона має бути оригінальною, хронометраж не більше ніж 3 хв, може бути виконана будь-якою мовою. Також на сцені можуть знаходитись максимум 6 учасників колективу.
- Як відбувається відбір артистів у прямі ефіри?
СТБ протягом першого етапу відбору (позаефірного) приймає від артистів заявки на участь та перевіряє пісні, але не має права самостійно вирішувати, хто саме проходить у прямі ефіри. Через кілька днів після завершення першого етапу ми призначаємо зустріч, під час якої надаємо НСТУ кращу вибірку заявлених пісень. Цей список, зазвичай, перевищує необхідну кількість. Колеги передивляються і затверджують тих артистів, хто проходять у другий етап (прямі ефіри Нацвідбору). Також НСТУ затверджує список членів журі.
- Як у відборі опинилася MARUV?
Цього року ми отримали 860 пісень. З них був сформований пріоритетний список, з якого і були обрані 16 півфіналістів. Коли напередодні жеребкування з'ясувалося, що TAYANNA відмовляється від участі у відборі, нам довелося терміново узгоджувати заміну. Кандидатуру MARUV напередодні жеребкування також погодив представник НСТУ.
- Чи є у правилах вимога про відсутність в учасника гастролей у РФ?
Ні, у Правилах немає жодного пункту, який стосується громадянської позиції учасника відбору, його гастролей у РФ, професійних або родинних зв'язків. За 4 роки необхідність внесення такого пункту не ставилася. Цьогорічні обговорення наглядно демонструють, що у нас є серйозний запит стосовно того, який артист може чи не може представляти Україну на міжнародному конкурсі Євробачення.
Так, це питання потребує врегулювання, аби не допустити подібних дискусій під час майбутніх Нацвідборів. При цьому одразу виникають три питання: 1) якою має бути процедура перевірки артистів та їх родин на громадянську позицію, графік гастролей, приватні концерти, співпрацю з російськими музикантами тощо; 2) чи відповідає вона демократичним підходам, прийнятним для цивілізованого суспільства; 3) хто це буде робити? Адже задача телеканалу – виробництво і трансляція, а перевіряти мають інші служби.
- Навіщо у фіналі ви влаштували артистам перевірку на патріотизм? Це конкурс пісні.
Протягом 4 років, які ми проводимо Національний відбір на Євробачення, команда СТБ отримує прямо протилежні коментарі на одну й ту саму ситуацію. Не ставиш якесь питання – "чому ви не спитали?", задаєш – "нащо ви таке питаєте?". Ті, хто дивляться Національний відбір з 2016 року (коли його почав виробляти СТБ), знають, що на цій сцені учасникам ставлять всі питання, які хвилюють українську аудиторію. Навіть найгостріші і незручні. Саме за чесність ці 4 роки глядачі і поважають Нацвідбір.
Обираючи свого представника, ми не маємо права закривати очі на гучні обговорення у соціальних мережах та заяви самих артистів. Мова не про перевірку на патріотизм, а про реакцію на запит громадськості. Цього року перед фіналом він був саме таким. Так, це болючі питання, але їх потрібно було озвучити, аби надати кожному артисту можливість висловитись перед глядачем.
Проте, як бачимо, отримавши всю інформацію із перших вуст та відповіді на усі гострі запитання, глядачі все одно проголосували саме за ту учасницю, чий виступ їм сподобався найбільше.
- Хіба було чесне голосування?
Всі 4 роки за чесністю голосування у Національному відборі слідкує незалежна аудиторська компанія PWC, представника якого ви бачили на сцені у фіналі.
- Що відбувається із переможцем Національного відбору після фіналу? І що це за "кабальні" умови договору НСТУ і переможця?
Після того, як у фіналі Національного відбору країна обирає переможця, ми передаємо його НСТУ. Подальшу комунікацію, узгодження переможця і, зокрема, підписання всіх угод, Суспільне веде безпосередньо з артистом. Як виглядає цей договір, які пункти і вимоги він включає, чи різняться ці угоди кожного року – нам невідомо.
- Чому СТБ цього року фінансово не підтримує переможця Національного відбору?
Підтримка переможця Національного відбору у попередні три роки було виключно ініціативою СТБ, а не зобов'язаннями перед НСТУ. Ми не підписували з переможцями Нацвідбору ніяких угод, згідно з якими вони повинні були б відпрацьовувати нам ці гроші, і не укладали з ними ексклюзивних контрактів. Це була меценатська допомога. Однак основне завдання будь-якого комерційного телеканалу – виробництво. Тому, підписуючи восени новий меморандум з UA:ПЕРШИЙ, ми переглянули умови з нашого боку і виключили меценатство.
- Хто тепер поїде на Євробачення?
Це залежить виключно від рішення Суспільного мовника.
- Чи буде СТБ проводити Національний відбір наступного року?
Враховуючи ситуацію, що склалася, ми будемо розміркувати над тим, чи є нам сенс надалі брати участь у проведенні відбору.
- Хто поверне глядачам гроші за відправлені смс?
Телеканал СТБ готовий підрахувати кошти, витрачені у фіналі глядачами на смс-голосування та віддати їх на благодійність.
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