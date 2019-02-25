На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
MARUV пояснила свою відмову їхати на Євробачення 2019
-
- 568
Співачка MARUV (Анна Корсун) виграла Нацвідбір 2019, однак не поїде на Євробачення 2019. З'ясувалося, що команда зірки не уклала договір із суспільним мовником через розбіжності. Ось як преможниця відбору прокоментувала таке рішення!
Як стало відомо, команда MARUV проводила перемовини із Національною телекомпанією України майже 7 годин, однак вони так і не дійшли згоди двох сторін. Суспільний мовник пояснив свою позицію так: "виконавець стає культурним амбасадором України та доносить не лише власну музику, але також стає виразником думки українського суспільства у світі. Ми не знайшли спільного рішення з MARUV щодо місії представника України на міжнародному пісенному конкурсі".
Тут більше: Офіційна заява мовника, чому MARUV не їде на Євробачення 2019
Після заяви НСТУ співачка прокоментувала й свою позицію. Так, MARUV заявила, що відмовилася від гастролів в Росії, адже це для неї не було принциповим пунктом у договорі.
Основні розбіжності викликали інші пункти договору, які стали б для мене кабальними. Я – громадянка України, плачу податки і щиро люблю Україну. Але не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промоакцію наших політиків. Я – музикант, а не бита на політичній арені, – заявила переможниця Нацвідбору.
MARUV, яка отримала у фіналі конкурсу 5 балів від суддів та максимальні 6 балів від глядачів, також подякувала шанувальникам за підтримку. "Я прошу вас прийняти цей факт і не йти на конфронтацію. Я хочу дарувати свою творчість без цензури," – резюмувала зірка.
Нового представника України на Євробаченні 2019 оберуть уже 26 лютого.
Читайте також: MARUV зробила важливу заяву про гастролі в Росії і Євробачення
-
16:26Камеру Nokia 9 PureView випробували в дії, і кадри вражають
-
16:15Злата Огневич шокувала мережу сміливим образом
-
15:56Зваблива ангел Victoria's Secret здивувала фото топлес (18+)
-
15:43ZTE представила ідеальний смартфон для селфі
-
15:36Як MARUV потрапила в Нацвідбір: СТБ відповів на всі питання про Євробачення 2019
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
15:29Король Лев: з'явився тизер нового мультфільму від Disney
-
15:17IKEA розробляє незвичайні фіранки
-
15:00Серіал Кріпосна – 1 і 2 серія: дивитись онлайн нову драму від СТБ
-
14:54Сучасний Робінзон: мільйонер вже 26 років живе на безлюдному острові
-
14:44Вперше за 35 років в ОАЕ помітили рідкісну тварину
-
14:28ТНМК – Мій Демон: дивитись новий оригінальний кліп гурту
-
14:14Здатність віджиматися може багато розповісти про здоров'я
-
13:56Три питання, які визначать твій рівень інтелекту
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:41Названа найпопулярніша красуня в Instagram
-
13:25Тіна Кароль потішила шанувальників чуттєвим знімком
-
13:15Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає
-
12:58Microsoft представила нову гарнітуру змішаної реальності
-
12:45Володимир Зеленський емоційно заступився за MARUV: відео
-
12:41Від цих продуктів варто відмовитися під час застуди
-
12:26Кияни обрали найкомфортніший район столиці
-
12:14Смачний перекус: ці продукти підіймають настрій
-
11:53У Бельгії презентували новий сучасний байк NXT Rage
-
11:45Як виглядає Юпітер: нові "драматичні" фото від NASA
-
15:36Як MARUV потрапила в Нацвідбір: СТБ відповів на всі питання про Євробачення 2019
-
13:56Три питання, які визначать твій рівень інтелекту
-
12:45Володимир Зеленський емоційно заступився за MARUV: відео
-
10:15Популярна музика для вдалого дня: плейлист нових пісень
-
08:47Євробачення 2019: Сергій Притула розклав по поличках усі скандали Нацвідбору
-
07:15Яку погоду очікувати 26 лютого в Україні: точний прогноз
- 25 лютого
-
23:43Кавоварки та рушники: предмети в домі, які швидко накопичують бактерії
-
21:40Біль у спині: 5 неочевидних причин появи болю
-
20:28Опитування: Хто має поїхати на Євробачення 2019 замість MARUV?
-
18:31MARUV не їде на Євробачення 2019: офіційна заява
-
16:30Оскар 2019: найкращий актор Рамі Малек двічі сконфузився на церемонії
-
12:50Анекдот дня: Як гуцули виграли суперечку в американців
-
12:13Кіт у китайському мішку: За і Проти покупки смартфонів на AliExpress
-
10:00Тест: Яка ти Леся?
-
08:55MARUV зробила важливу заяву про гастролі в Росії і Євробачення
-
07:12Гороскоп на цей тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для знаків Зодіаку
- 24 лютого
-
21:30Голос країни 9 сезон 6 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
19:26Вигорання на роботі: як розпізнати і повернутись до нормального життя
-
17:25Дівчина тижня: зваблива та відверта топ-модель Жозефін Скрівер (18+)
-
15:50Найприкольніші жарти Сергія Притули в фіналі Нацвідбору 2019
-
12:21Нова рок-музика тижня: свіжі пісні для фанатів альтернативи
-
10:21Хто така MARUV: біографія представниці України на Євробаченні 2019
-
08:15Викиньте це негайно: 5 речей, які не можна тримати вдома
- 23 лютого
-
22:37MARUV виграла Нацвідбір і поїде на Євробачення 2019 від України
-
22:12Нацвідбір на Євробачення 2019: результати голосування у фіналі