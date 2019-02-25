MARUV пояснила свою відмову їхати на Євробачення 2019

Співачка MARUV (Анна Корсун) виграла Нацвідбір 2019, однак не поїде на Євробачення 2019. З'ясувалося, що команда зірки не уклала договір із суспільним мовником через розбіжності. Ось як преможниця відбору прокоментувала таке рішення!

Як стало відомо, команда MARUV проводила перемовини із Національною телекомпанією України майже 7 годин, однак вони так і не дійшли згоди двох сторін. Суспільний мовник пояснив свою позицію так: "виконавець стає культурним амбасадором України та доносить не лише власну музику, але також стає виразником думки українського суспільства у світі. Ми не знайшли спільного рішення з MARUV щодо місії представника України на міжнародному пісенному конкурсі".

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Після заяви НСТУ співачка прокоментувала й свою позицію. Так, MARUV заявила, що відмовилася від гастролів в Росії, адже це для неї не було принциповим пунктом у договорі.

Основні розбіжності викликали інші пункти договору, які стали б для мене кабальними. Я – громадянка України, плачу податки і щиро люблю Україну. Але не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промоакцію наших політиків. Я – музикант, а не бита на політичній арені, – заявила переможниця Нацвідбору.

MARUV, яка отримала у фіналі конкурсу 5 балів від суддів та максимальні 6 балів від глядачів, також подякувала шанувальникам за підтримку. "Я прошу вас прийняти цей факт і не йти на конфронтацію. Я хочу дарувати свою творчість без цензури," – резюмувала зірка.

Нового представника України на Євробаченні 2019 оберуть уже 26 лютого.

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