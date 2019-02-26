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MARUV 8 березня

Володимир Зеленський емоційно заступився за MARUV: відео

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Зеленський прокоментував скандал з MARUV - фото 1
Зеленський прокоментував скандал з MARUV

Шоумен та кандидат в президенти Володимир Зеленський записав нове звернення до українців, у якому став на захист MARUV. При цьому він також прокоментував свіже розслідування про розкрадання армії.

Журналісти програми "Наші гроші" випустили нове розслідування "Друзі Президента крадуть на оборонці", у якому йдеться відкати і схеми розкрадання мільйонів на оборонці, російську контрабанду і відмивання грошей за участі сина одного з впливових чиновників з оточення Петра Порошенка.

Емоціями від перегляду відео й поділився Володимир Зеленський, який заодно прокоментував скандал навколо переможниці Нацвідбору MARUV, яка не поїде на Євробачення 2019 у тому числі через претензії щодо гастролей у РФ.

Я подивився розслідування про розкрадання коштів Укроборонпрому. Немає слів. Люди, які прийшли до влади на крові, заробляють на крові. Тобто контрабанда з Росією – можна, б/у запчастини в обмін на життя наших солдат – можна, канфєти – можна, а MARUV – не можна. Вибачте мені, але це кабздєц, – наголосив Зеленський.

А чи згодні ви з позицією Зеленського щодо MARUV?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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