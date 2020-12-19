Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі

Не один рік я мріяв про те, щоб поєднати подорож з роботою. І скільки б ми не нарікали на 2020 рік, але саме він дозволив утілити цю мрію в реальність. Воно й не дивно, адже дистанційна робота стала нормою. Тож я вирішив трохи попрацювати з екзотичного Занзібару.

Якщо у вас виникало бажання поєднати корисне з приємним (мовиться про роботу та відпустку), то моя розповідь може знадобитися тобі. Розповідаю, що наштовхнуло мене на ідею попрацювати з екзотичного острову Занзібар, як я туди дістався та у скільки мені обійшлася подорож!

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Ідея виникла вже давно

Насправді я повинен був ще у квітні відправитися на місяць у Батумі. Дуже вже хотілося пожити біля моря, поєднуючи роботу з відпочинком. Але, як ви вже здогадалися, коронавірус і локдаун внесли свої корективи. Втім, від своєї ідеї я не відмовився. Але й підозрювати не міг, що втілити її у реальність випаде за понад 6 тисяч кілометрів від дому!

Чому я вибрав Занзібар

Буду максимально відвертим, я страшенно боявся застрягнути за кордоном з позитивним тестом на COVID-19. По-перше, практика показує, що частина результатів може бути як хибно позитивною, так і хибно негативною. Тож неможливо бути впевненим у тому, що не доведеться по прильоту сидіти 14 днів, якщо не більше, у готелі на самоізоляції.



Для подорожі на Занзібар не потрібно здавати ПЛР-тести

Але ж Занзібар це шалено дорого!

І я тут цілком і повністю з вами погоджуюся. Це розповідь про дикі витрати, які були того варті. І починається усе з перельоту.

Порівняно нещодавно SkyUp відкрив прямий рейс Київ – Занзібар. І саме ним я й добирався до цього неймовірного острову. Варто звернути увагу на те, що квитки продаються відразу у 2 боки. І то з суттєвим обмеженням – поїздка триватиме лише 9 днів. Це потрібно врахувати, якщо ви таки наважитеся полетіти на Занзібар.

Ціни, звичайно ж, залежать від сезонності. Наприклад, у період новорічних свят за одного доведеться заплатити 30 тисяч гривень. А після свят такий переліт обійдеться у 17 – 18 тисяч!

Зауважу, що переліт триває майже 10 годин. Під час нього здійснюється зупинка на 40 хвилин у Луксорі, щоб дозаправити літак.

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Чи можна дістатися на Занзібар якось інакше?

Звичайно ж, можна. Але потрібно розуміти, що прямий рейс позбавляє вас зайвих стресів, а також очікувань. Натомість суттєвим мінусом я вважаю обмеження у певній кількості днів і покупка парних квитків. Я, наприклад, страшенно переживав, що запізнюся на літак назад. У такому разі повернутися в Україну було б дуже і дуже непросто, а також шалено дорого!

А що з багажем?

Гарна новина: багаж входить навіть у базовий квиток. Але мовиться про рюкзак або сумку вагою до 7 кілограмів. І цього цілком достатньо, якщо ви не хочете показувати африканцям весь свій гардероб.

Щоб ви розуміли, у моєму рюкзаку знайшлося місце для босоніжок, кросівок, пари шортів, спідньої білизни, футболок, шкарпеток, а також ноутбука з зарядкою. Верхній одяг, до слова, можна сміливо брати з собою в екоторбинці!

Хочете брати більше речей – доплачуйте. Але я наполегливо не рекомендую цього робити, адже Занзібар – не те місце, де у вас буде необхідність по кілька разів на день змінювати свій образ.



З собою можна взяти рюкзак до 7 кілограмів без додаткової оплати

А страхівка потрібна?

Ураховуючи той факт, що подорожуєте ви не через турагенцію, – страховий поліс потрібно придбати самостійно. І я наголошую на тому, що він необхідний. Зекономити на покупці можна за допомогою агрегаторів, які дозволять вибрати оптимальний варіант.

При виборі полісу зверніть увагу на те, чи покриває він лікування від COVID-19. У нинішніх реаліях це дуже важливо!

А летіти важко?

Якщо бути відвертим, то важкувато. По-перше, протягом цілого польоту потрібно бути у захисній масці. Нові реалії, привіт. Додай ще кілька годин у масці, проведені в аеропорту перед вильотом. По-друге, це економ-клас, а це означає, що не всі банально зможуть розмістити своє тіло з максимальним комфортом.

Під час польоту вам видадуть картку здоров'я, яку потрібно буде заповнити. Там слід вказати ім'я та прізвище, паспортні дані, адресу проживання на Занзібарі, а також відповісти на питання, пов'язані зі станом здоров'я. Рекомендую брати з собою ручку, щоб заповнити листок без зайвих страждань. А віддати його потрібно буде по прильоту співробітнику аеропорту!

А віза потрібна?

Потрібна. Але є гарна новина: вона робиться по прильоту в Занзібарі. Коштує віза 50 доларів. А оплатити її можна як готівкою, так і карткою. Я рекомендую обирати другий варіант, адже банкоматів і терміналів на Занзібарі надзвичайно мало. Тож готівку краще берегти!

На Занзібарі ходить танзанійський шилінг. Курс: 1 долар = 2300 шилінгів.

А COVID-19 на Занзібарі є?

На жаль, є. Хоч у всіх проспектах ви прочитаєте, що Занзібар – COVID-free острів, але так не є. Насправді там просто не роблять тестів. Відповідно, не виявляють хворих. Але у мене є підозра, що наші земляки теж долучилися до поширення коронавірусу на Занзібарщині. Принаймні про це свідчить той факт, що вони уперто не хочуть носити захисних масок навіть під час перельоту. Вам же рекомендую цього не робити. Будьте відповідальними бодай до себе та свого здоров'я.

А де поселитися на Занзібарі?

Занзібар орієнтований на туриста, тож тут можна знайти помешкання на будь-який гаманець та смак. Але я маю кілька важливих критеріїв, на які слід звернути увагу.

Трансфер. Добирання з аеропорту до готелю може коштувати 50 – 60 доларів в одну сторону. Тож було б не зле, якби обраний варіант включав трансфер.

Сніданок. Варіанти з системою all inclusive – задоволення шалено дороге. Натомість варто звернути увагу на помешкання, в які включений бодай сніданок. Це дозволить зекономити 5 – 10 доларів щоранку.



Виберіть готель, в якому сніданки входять у вартість, бо розоритеся на їжі

Розташування. Я б рекомендував обирати варіант на першій лінії. Хай там як, але у 30-градусну спеку у вас не буде бажання пертися кілька кілометрів до океану.

Wi-Fi. Інтернет на Занзібарі шалено дорогий. За місяць тут платять до 200 доларів. І це при тому, що про безлімітний інтернет тут ніхто не чув. Тож, якщо хочете працювати з цього острова, – оберіть помешкання з Wi-Fi.

Я бронював помешкання на aibnb. За двох на 10 ночей заплатив 230 доларів, що вважаю справжнім успіхом. Але до цієї суми необхідно додати близько від 70 до 100 доларів на трансфери у два боки (усе залежить від уміння торгуватися). Тож загалом вийшло 330 доларів.

У цю суму увійшов інтернет, сніданки, комфортний просторий номер, а також океан за 100 метрів від бунгало. Називається міні-готель Bush Baby (на честь милої місцевої тваринки). Якщо скористаєтеся моїм посиланням під час реєстрації, матимете можливість непогано зекономити на бронюванні помешкання!

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А що там з роумінгом?

Ох, роумінг шалено дорогий. Тож я вирішив навіть не забивати собі цим голову. Відразу ж в аеропорту придбав місцеву SIM-картку від ZanTel. І мав чистий спокій. До слова, 4G на Занзібарі є всюди. Навіть в океані поміж малими островами.

Ціни на пакети:

10 ГБ – 20 доларів;

20 ГБ – 30 доларів;

30 ГБ – 40 доларів.

Пакети діляться на тижневі або місячні. Я вибрав місячний, адже перебував на острові 9 повних днів. До слова, 10 ГБ у комбінації з Wi-Fi у готелі мені вистачило. Але з мобільного інтернету я нічого не завантажував.

А як працювати на Занзібарі?

Одна з переваг роботи на Занзібарі полягає у тому, що різниця в часі складає усього 1 годину. Якщо у Києві 12:00, то на цьому екзотичному острові – 13:00. Це дає вам можливість не страждати через джетлаг, а також спокійно формувати свій робочий графік, залишаючись на зв'язку.

Я ж підлаштовував свою роботу під океан. А точніше, приливи та відливи. Наприклад, під час відливів можна спокійно попрацювати, виконуючи завдання. Натомість прилив створений для того, щоб поплавати трохи.

Які складнощі є під час роботи на Занзібарі? Складність лише одна. Якщо вам доведеться працювати повний 8-годинний день – подорожувати на Занзібар, щоб попрацювати звідти, – кепська ідея. Ваші думки будуть цілком і повністю прикутими до роботи, а графік може стати на заваді відпочинку в океані.



Звичний графік з 9:00 до 17:00 стане на заваді відпочинку на Занзібарі

Щоб ви розуміли, світає на Занзібарі зараз о 6 ранку, а заходить сонце біля 19:00. Тож при графіку з 9 до 17 у вас просто не буде можливості відпочити сповна. Натомість фрілансерам або тим, чий робочий день складається з виконання певних тасків, можна сміливо замислюватися над таким варіантом дистанційної роботи.

Пісок тут всюди. Тож будьте готові до того, що він потраплятиме під клавіші вашого ноутбука. Мій MacBook Pro на 3-ій день вирішив "виблювати" літеру V. Тож комбінація Ctrl + V зараз викликає у мене справжній біль. Я вже мовчу про те, що у мене залипає Enter.

А що подивитися на Занзібарі?

Океан. Його рекомендую вивчити під час приливів (щоб добряче поплавати), відливів (вивчити флору та фауну, яку не видно під водою), а також під час сходу сонця (це просто дуже красиво). Ви будете підлаштовані під океан. Саме він впливатиме на те, коли ви працюватимете, а коли – братимете 1 – 2 години паузи, щоб насолодитися відпочинком на воді.



Рекомендую бодай 1 ранок присвятити зустрічанню сонця

Стоун Таун. Це найстаріша та сповнена історією частина Занзібару. Місто красиве та надзвичайно колоритне. Тут головне – уважно дивитися, куди несуть вас ноги, адже у павутині вуличок можна загубитися запросто. Зауважимо, що у серці Стоун Тауну розташований музей легендарного Фредді Мерк'юрі. Він, до слова, народився на цьому острові та прожив там перші роки свого життя.



Стоун Таун вражає своїми тісними вуличками та цікавою архітектурою

Чангу (Prison Island). Цей острів я рекомендую відвідати кожному, кого доля занесе на Занзібар. І не тому, що дуже вже цікава та в'язниця, яка ніколи не використовувалася за призначенням. Тут є значно цікавіші мешканці – черепахи. Їх на острові мешкає понад 2 сотні. І деяким з них понад 100 років. Їх можна годувати, гладити, фотографуватися з ними та й узагалі насолоджуватися компанією цих розмірених рептилій.



На острові Чангу проживають кілька сотень черепах

Накупенда. Я розповідав про приливи та відливи. І цей острів залежить від них сповна. Коли відбувається відливі, він з'являється. А зверху нагадує серце. Звідси й назва "Накупенда", що перекладається як "я люблю тебе". Сюди водять екскурсії, аби поплавати біля острова, а також насолодитися смачними та свіжими морепродуктами.



На цьому острові можна не лише гарно поплавати, а й смачно попоїсти

Сафарі. Якщо у вас є зайвих 2 дні, а також 650 доларів – вирушайте на сафарі. Ви зможете побути максимально близько до дикої природи. Спостерігати за жирафами, які ласують свіжою зеленню. Глянути на слонів зблизька. То вам не зоопарк. До слова, якщо таки вирушите на сафарі – напишіть мені, будь ласка. Цікаво, якими будуть ваші враження!

А що з їжею на Занзібарі?

Тут усе значно складніше, ніж ви можете собі уявити. Великих магазинів мало. Та й вибір у них не надто вражає. Тож будьте готовими, що доведеться харчуватися у закладах.

Середні ціни на їжу:

Салат – 10 тисяч шилінгів;

Суп – 10 тисяч шилінгів;

Основна страва – 20 тисяч шилінгів.

Страви на Занзібарі великі, тож голодними ви не залишитеся. Та й максимально свіжі морепродукти – те, що лікар прописав. Також максимально рекомендую купувати місцеві фрукти. Вони надзвичайно спілі та смачні. Такого в Україні ви точно не скуштуєте.



Середня вечеря на двох обійдеться у 30 – 40 тисяч шилінгів

То летіти на Занзібар, щоб працювати з острова?

Звичайно ж, летіти, якщо у вас немає можливості взяти повноцінну відпустку, але душа прагне нових вражень. Повірте, ви будете захоплені неймовірною красою природи та добротою місцевих мешканців. А їхня філософія життя дозволить вам трішки зупинитися та перестати постійно поспішати. Не виключено, що після повернення з Занзібару ви станете іншими, спокійнішими та щасливішими.

А я надіюся, що мій матеріал надихнув вас на нотку божевілля. Не бійтеся ризикувати. Пам'ятайте, що лише так ви зможете отримати максимум задоволення від свого життя!

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