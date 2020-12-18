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Названо найпопулярніше місце для усамітненого відпочинку у 2021 році

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Архіпелаг Хаутман-Аброльос - фото 1
Архіпелаг Хаутман-Аброльос / greatescapecruises

За версією популярного онлайн-сервісу для подорожей Skyscanner, найвідповіднішим місцем у світі для соловідпустки є австралійський архіпелаг Хаутман-Аброльос. Він розташований в Індійському океані біля західного узбережжя Австралії.

Так, в цьому місці немає оренди вілл, а також на території заборонено кемпінг. Щоб дістатися до архіпелагу, необхідно придбати екскурсію на літаку або катері. Хаутман-Аброльос складається зі 122 островів, і тільки 93 з них мали офіційні назви у 1996 році.

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У реєстрі природоохоронних цінностей Хаутман-Аброльос згадується багато острівців з неофіційними назвами: 16 в групі Валлабі, 26 в Східній групі і 15 в групі Пелсаерт, а також підгрупи островів Джексон (7 острівців без індивідуальних назв) та Коралові плями (13 острівців). Це становить 173 відомих острови, острівця і надводних скель з землею в Хаутман-Аброльосе.

Названо найпопулярніше місце для усамітненого відпочинку у 2021 році - фото 439669

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Джерело: dailymail
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