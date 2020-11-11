Google назвав популярні туристичні місця в Україні: куди їздили мандрівники на карантині

Компанія Google назвала найпопулярніші туристичні об'єкти, місця та напрямки в Україні на прохання Державного агентства розвитку туризму. При складанні рейтингу враховувалася кількість пошукових запитів у Google Maps & Search.

Всього представлено 4 категорії. Це природні парки і заповідні зони, міські парки та розважальні заклади, море і пляжі, а також гори.

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Природні парки і заповідні зони

Так, в першій категорії лідирують Бакота, Рожеве (Лемурійське) озеро в Херсонській області, Тустань (Львівська область), Синевир (Закарпаття), Блакитні озера (Чернігівська область). Сюди також увійшли Асканія-Нова, Бирючий острів, Джарилгач, Кінбурнська коса, Актовський каньйон, Санжейка і Арабатська стрілка.

Лемурійське озеро

Міські парки та розважальні заклади

З міських парків і розважальних зон найчастіше шукали Центральний парк культури і відпочинку ім. Максима Горького в Харкові, зоопарк в Києві, аквапарки в Затоці і Одесі, а також столичний центр відпочинку Х-Park.

Центральний парк культури і відпочинку ім. Максима Горького в Харкові

Море, пляжі та гори

У ТОП 5 курортів і пляжів увійшли Аркадія (Одеса), Залізний порт, Чорноморськ, Кирилівка і Коблево. А найпривабливішими туристичними об'єктами в горах виявилися Буковель, Драгобрат, Верховина, Яремче та Карпати в цілому.

Верховина

Дані представлені за 9 місяців 2020 року, тобто переважно за час карантину. В цілому відзначається, що в зв'язку з обмеженнями на закордонні поїздки подорожі всередині країни стали набагато популярнішими.

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