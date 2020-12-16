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10 готельних номерів з найкращими у світі видами з вікна: атмосферні фото

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10 готельних номерів з найкращими у світі видами з вікна: атмосферні фото - фото 1

Розкішні готелі, як правило, будують у дуже красивих місцях – в історичних кварталах, біля набережної або поруч з мальовничим парком. Адже гарний вид з вікон – то, чим пишаються власники готелю і то, що безпосередньо впливає на вартість номерів.

Проте додамо, що інколи красивої локації недостатньо і важливу роль відіграє дизайнерське рішення. Фахівці намагаються підібрати максимально гармонійний інтер'єр, щоб пейзаж за вікном виглядав просто приголомшливо!

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І на ресурсі Reddit є сторінка, де зібрані фотографії найкрасивіших готельних номерів у світі. Ось, які знімки сподобалися користувачам мережі найбільше:

10 готельних номерів з найкращими у світі видами з вікна: атмосферні фото - фото 439184

10 готельних номерів з найкращими у світі видами з вікна: атмосферні фото - фото 439185

10 готельних номерів з найкращими у світі видами з вікна: атмосферні фото - фото 439186

10 готельних номерів з найкращими у світі видами з вікна: атмосферні фото - фото 439187

10 готельних номерів з найкращими у світі видами з вікна: атмосферні фото - фото 439188

10 готельних номерів з найкращими у світі видами з вікна: атмосферні фото - фото 439189

10 готельних номерів з найкращими у світі видами з вікна: атмосферні фото - фото 439190

10 готельних номерів з найкращими у світі видами з вікна: атмосферні фото - фото 439191

10 готельних номерів з найкращими у світі видами з вікна: атмосферні фото - фото 439192

10 готельних номерів з найкращими у світі видами з вікна: атмосферні фото - фото 439193

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Джерело: reddit
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