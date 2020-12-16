10 готельних номерів з найкращими у світі видами з вікна: атмосферні фото

Розкішні готелі, як правило, будують у дуже красивих місцях – в історичних кварталах, біля набережної або поруч з мальовничим парком. Адже гарний вид з вікон – то, чим пишаються власники готелю і то, що безпосередньо впливає на вартість номерів.

Проте додамо, що інколи красивої локації недостатньо і важливу роль відіграє дизайнерське рішення. Фахівці намагаються підібрати максимально гармонійний інтер'єр, щоб пейзаж за вікном виглядав просто приголомшливо!

Це цікаво: Найсамотніший будинок у світі: розкрито таємницю будівлі на безлюдному острові в Ісландії

І на ресурсі Reddit є сторінка, де зібрані фотографії найкрасивіших готельних номерів у світі. Ось, які знімки сподобалися користувачам мережі найбільше:

Читайте також: На Airbnb з'явився будинок Кевіна, у якому можна випробувати пастки з Сам удома на собі