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Названо найкращі туристичні еконапрямки у 2021 році
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Міжнародний туристичний портал Lonely Planet представив переможців щорічного конкурсу Best in Travel 2021. Цього року організатори переглянули підхід до подорожей і особливу увагу приділили питанням екологічності.
В реаліях пандемії коронавірусу організатори конкурсу переосмислили підхід до подорожей і змінили категорії вибору переможців Best in Travel. Так, у попередні роки опитані порталом професійні мандрівники визначали найкращі туристичні напрямки в категоріях Топ країн, Топ міст, Топ регіонів і Топ оптимальних напрямів. Цього ж року було виділено три категорії: стійкість, спільнота і різноманітність.
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Коли в цьому році наш світ повністю зупинився, ми задумалися над тим, як можна найкраще дати нашим читачам можливість подорожувати відповідально і стати агентами позитивних змін, – підкреслив президент Lonely Planet Луїс Кабрера.
#1
Найкращий туристичний маршрут на поїзді – Rocky Mountaineer в Канаді, організатори якого заради збереження пишноти Скелястих гір зробили кроки по скороченню викидів вуглекислого газу і утилізації відходів. Крім того, Rocky Mountaineer щорічно робить внесок у Національну програму озеленення Tree Canada, в результаті чого нині у Британській Колумбії висаджено понад 13 500 нових дерев.
#2
Найкращий гастрономічний напрямок – Греція, яка славиться ринками органічних продуктів, дикими травами і морепродуктами та є лідером серед найекологічніших продовольчих регіонів світу.
#3
Найкращі острови – острова архіпелагу Палау в Мікронезії, які після десятиліть прогресивної політики, захисних заходів і зобов'язань з боку відвідувачів вийшли в авангард екологічної стійкості. У 2009 році в Палау був створений перший в світі заповідник для акул, також це була перша держава, яка заборонили сонцезахисний крем, який є токсичний для рифів.
Після прибуття кожного відвідувача просять підписати Зобов'язання Палау, соціальний договір, в якому йдеться, що мандрівник буде діяти екологічно та відповідально під час свого перебування.
#4
Найкращий велосипедний маршрут – дорога Virginia Mountain Bike Trail в США, що пропонує туристам майже 500 миль для байк-пакінга (суміш між велосипедним туризмом і альпінізмом).
#5
Найкраще житло – готель Grootberg Lodge в Намібії з низьким рівнем впливу на навколишнє середовище, який допомагає зберегти популяції левів і чорних носорогів завдяки розширенню прав і можливостей громад. Він споживає мінімум енергії, і його підхід до економії води був розроблений з місцевою громадою. Курорт створює робочі місця і таким чином зменшує вплив людини на дику природу Намібії. Він успішно перетворив деяких браконьєрів в захисників природи.
#6
Найкращий міський напрямок – Гетеборг у Швеції, який до 2030 року має намір стати незалежним від викопних ресурсів.
#7
Найкраща програма з порятунку дикої природи – Руанда, чия Програма охорони природи допомогла врятувати від повного знищення диких гірських горил і в процесі цього створила новий план сталого збереження дикої природи в регіоні.
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