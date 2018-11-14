Xiaomi розкрила секрет прозорої кришки смартфона Mi8 Pro

Кожен напис з'явився під кришкою не випадково / The Verge

Під час презентації нового флагмана Mi8 Pro компанія Xiaomi вперше розповіла про приховані послання під прозорою задньою кришкою.

Виявляється, що крім декоративної плати з процесором та інших компонентів, що імітують "нутрощі" апарату, виробник заклав у смартфоні безліч цікавих посилань.

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Уважно придивившись до задньої панелі Mi8 Pro, можна побачити безліч написів. Частина з них описує характеристики самого апарату, але більшість має прихований сенс.

Що ховається під кришкою Xiaomi Mi8 Pro

1. MIUI 10: остання наразі версія фірмової прошивки Xiaomi.

2. Подвійна камера з розміром пікселя 1,4 мкм.

3. Qualcomm Snapdragon 845: "серце" смартфона.

4. FQ1157 і FQ1176: позначення двох частот GPS – L1 і L5.

5. Samsung UFS 2.1: швидкий флеш-накопичувач.

6. L'Eve Future ("Майбутня Єва"): роман письменника-фантаста Огюста Вільє де Ліль-Адана (1886 рік), де вперше згадується робот-андроїд.

7. # A4C639: кодове позначення кольору Android Green.

8. 116.32.40.05: координати штаб-квартири Xiaomi в Пекіні.

9. Sincerity passion: щира пристрасть до своєї справи, ключова цінність Xiaomi.

10. "Always believe that something wonderful is about to happen" ("Завжди вірте, що щось прекрасне відбудеться"): гасло, яким надихається Xiaomi, і яке мотивує співробітників і Mi-фанів.

11-13. 17:00, 1810.HK, 20180709: дата і час виходу Xiaomi на IPO на Гонконгській біржі.

14. Innovation for everyone: інновації доступні кожному.

15. MI-081225: унікальний ідентифікаційний номер моделі Mi 8 Pro.

16. <5% – обіцянка Лей Цзюня про те, що рентабельність за чистим прибутком з продажів пристроїв Xiaomi не перевищить 5%.

17. 123DDE0: зашифрована в шістнадцятковій системі дата випуску Mi1 (16 серпня 2011 року) – першого смартфона компанії.

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