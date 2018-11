Xiaomi розкрила секрет прозорої кришки смартфона Mi8 Pro

Під час презентації нового флагмана Mi8 Pro компанія Xiaomi вперше розповіла про приховані послання під прозорою задньою кришкою.

Виявляється, що крім декоративної плати з процесором та інших компонентів, що імітують "нутрощі" апарату, виробник заклав у смартфоні безліч цікавих посилань.

І ще: Слайдер смартфона Xiaomi Mi Mix 3 перевірили на міцність

Уважно придивившись до задньої панелі Mi8 Pro, можна побачити безліч написів. Частина з них описує характеристики самого апарату, але більшість має прихований сенс.

Що ховається під кришкою Xiaomi Mi8 Pro

1. MIUI 10: остання наразі версія фірмової прошивки Xiaomi.

2. Подвійна камера з розміром пікселя 1,4 мкм.

3. Qualcomm Snapdragon 845: "серце" смартфона.

4. FQ1157 і FQ1176: позначення двох частот GPS – L1 і L5.

5. Samsung UFS 2.1: швидкий флеш-накопичувач.

6. L'Eve Future ("Майбутня Єва"): роман письменника-фантаста Огюста Вільє де Ліль-Адана (1886 рік), де вперше згадується робот-андроїд.

7. # A4C639: кодове позначення кольору Android Green.

8. 116.32.40.05: координати штаб-квартири Xiaomi в Пекіні.

9. Sincerity passion: щира пристрасть до своєї справи, ключова цінність Xiaomi.

10. "Always believe that something wonderful is about to happen" ("Завжди вірте, що щось прекрасне відбудеться"): гасло, яким надихається Xiaomi, і яке мотивує співробітників і Mi-фанів.

11-13. 17:00, 1810.HK, 20180709: дата і час виходу Xiaomi на IPO на Гонконгській біржі.

14. Innovation for everyone: інновації доступні кожному.

15. MI-081225: унікальний ідентифікаційний номер моделі Mi 8 Pro.

16. <5% – обіцянка Лей Цзюня про те, що рентабельність за чистим прибутком з продажів пристроїв Xiaomi не перевищить 5%.

17. 123DDE0: зашифрована в шістнадцятковій системі дата випуску Mi1 (16 серпня 2011 року) – першого смартфона компанії.

Читайте також: Xiaomi випустила бюджетний аналог навушників AirPods: відома ціна