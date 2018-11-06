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Xiaomi випустила бюджетний аналог навушників AirPods: відома ціна

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Xiaomi випустила AirPods - фото 1
Xiaomi випустила AirPods / telecomtalk

Бездротові навушники AirDots працюють за тим же принципом, що і представлені рік тому AirPods.

Китайська компанія Xiaomi випустила бездротові навушники AirDots, які працюють за принципом AirPods, проте їхня вартість у п'ять разів менша. Виробник оцінив свій продукт у 29 доларів.

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Один повноцінний заряд AirDots забезпечує їм чотири години програвання, а з кейсом-зарядкою вони можуть пропрацювати до 12 годин.

AirPods від Xiaomi - фото 287222
AirPods від Xiaomi

Також можливе використання одного навушника, як гарнітури. Під час роботи пристрій використовує Bluetooth 5.0.

Корпус кожного навушника має сенсорну панель, дотиком до якої можна перемикати музику, ставити на паузу і відповідати на дзвінки.

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Джерело: xiaomitoday
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