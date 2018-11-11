Слайдер смартфона Xiaomi Mi Mix 3 перевірили на міцність

Екран апарату рухається за допомогою системи магнітів, вбудованих у корпус. Така конструкція не тільки підвищує зручність використання гаджета, але і збільшує термін служби.

Згідно з опублікованими підсумками тестування, турбуватися власникам флагмана Xiaomi нема про що: він може витримати 350 000 циклів відкриття, повністю зберігши працездатність.

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Навіть обіцяного виробником ресурсу вистачить на 8 років роботи за умови сотні слайдів екрана на день. Малоймовірно, що комусь із власників смартфона знадобиться більша кількість операцій або захочеться користуватися одним і тим же пристроєм протягом такого тривалого часу.

Xiaomi Mi Mix витримає 350 тисяч слайдів

Xiaomi Mi Mix 3 був представлений 25 жовтня. Апарат отримав безрамковий AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,39 дюйма, флагманський процесор Snapdragon 845 і від 6 до 10 ГБ оперативної пам'яті у різних конфігураціях. Працює новинка під управлінням Android 9 Pie з фірмовою оболонкою MIUI 10.

Крім формфактора, смартфон примітний і своїми фотоможливостями – за результатами тестування DxOMark йому вдалося набрати 103 бали, розташувавшись на одному з верхніх рядків авторитетного рейтингу.

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