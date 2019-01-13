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Xiaomi назвала смартфони, які оновлять до прошивки MIUI 11
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Буквально на днях сталося те, чого фанати компанії Xiaomi давно чекали. Китайський виробник нарешті анонсував операційну систему MIUI 11. Також стало відомо, які моделі смартфонів отримають нову оболонку у 2019 році.
Розробники вже щосили займаються створенням нової прошивки, а її перша збірка повинна стати доступною після презентації флагмана Mi9, разом з яким відбудеться її повноцінний анонс.
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Відомо, що в прошивці MIUI 11 компанія Xiaomi вирішила змінити призначений для користувача інтерфейс, а також, крім того, екран блокування. Як саме все буде виглядати – невідомо, адже програмне забезпечення перебуває на стадії розробки. Втім, розробники обіцяють "унікальну та нову" операційну систему. Її доповнять штучним інтелектом, щоб підвищити швидкість роботи, а також скоротити витрату заряду батареї. Це позитивно вплине на користувацький досвід.
Крім того, в нову оболонку вмонтують повноцінну темну тему оформлення, яку користувачі зможуть вмикати автоматично або за розкладом. Особливо це нововведення сподобається власникам моделей з AMOLED-дисплеями.
Після офіційного анонсу в рамках прес-конференції в Китаї, в соціальній мережі Weibo з'явився список смартфонів Xiaomi, які будуть оновлені до нової операційної системи MIUI 11. До цього списку потрапило багато пристроїв, випущених на ринок, здебільшого, за останні три роки.
Як запевняє Xiaomi, до прошивки MIUI 11 будуть оновлені такі смартфони: Redmi 6 Pro, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi S2, Redmi 5, Redmi Note 7, Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi Note 5A, Redmi Note 4X (Qualcomm), Redmi Note 4 (MediaTek), Redmi 5 Plus, Redmi 5A, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi 4, Redmi Pro, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi Max 2, Mi 8 Pro, Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 SE, Mi 8 Lite, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi MIX 2, Mi MIX, Mi Max 3, Mi 6, Mi 6 Plus, Mi 6X, Mi Note 2 і Mi 5.
Для них програмне забезпечення випустять до кінця 2019 року, швидше за все, у вересні-жовтні.
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