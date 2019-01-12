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Камеру нового Redmi Note 7 перевірили в дії: найкраща серед бюджетників?

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Redmi Note 7 робить відмінні фото, як на бюджетник - фото 1
Redmi Note 7 робить відмінні фото, як на бюджетник

Недавно представлений Redmi Note 7 став першим смартфоном Xiaomi з камерою на 48 Мп.

Журналісти китайського порталу MyDrivers вже зуміли протестувати новинку у міських умовах, зробивши низку знімків, що дозволяють оцінити фотоможливості апарата за $ 176.

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У Redmi Note 7 застосовується новий 1/2-дюймовий сенсор Samsung GM1 з роздільною здатністю 48 Мп і розміром пікселя 0,8 мкм. В умовах недостатнього освітлення цей датчик може перемикатися на 12 Мп з розміром пікселя 1,6 мкм для захоплення більшої кількості світла. Вибрати потрібний режим зйомки можна в ручних налаштуваннях.

На представлених фотографіях видно, що в режимі 48 Мп деталізація трохи вища, але в цілому знімки виходять дуже схожими за якістю - жодних кардинальних відмінностей між ними немає.

Фото, зняте на 48 Мп модуль - фото 300705
Фото, зняте на 48 Мп модуль
Фото, зняте на 12 Мп модуль - фото 300707
Фото, зняте на 12 Мп модуль
Порівняння фотоможливостей - фото 300708
Порівняння фотоможливостей

В портретному режимі смартфон точно визначає межі об'єкта на передньому плані і акуратно розмиває задній план. При недостатній кількості освітлення штучний інтелект пропонує використовувати режим з підсвічуванням, коли робиться кілька знімків з їх подальшою "склеюванням". У результаті виходить кадр без пересвітів.

Портретна зйомка за умов недостатнього освітлення - фото 300709
Портретна зйомка за умов недостатнього освітлення
Кадри, зроблені в темряві - фото 300710
Кадри, зроблені в темряві
Кадри, зроблені в темряві - фото 300711
Кадри, зроблені в темряві

За словами журналістів, камера Redmi Note 7 робить досить якісні знімки і в деяких сценаріях здатна скласти конкуренцію флагманам з набагато більш високим цінником.

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Джерело: mydrivers
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