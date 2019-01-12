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Чому так довго: Nokia показала дуже милу інфографіку
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Користувачам смартфонів з ОС Android добре відома проблема з повільним розгортанням оновлень операційної системи. Минають місяці з моменту виходу нової версії Android до її появи на пристроях користувачів. Компанія HMD Global випустила інфографіку, яка пояснює, чому чекати доводиться так довго.
Операційна система повинна пройти багато етапів, перш ніж у вигляді оновлення прийде на смартфони користувачів. І подорож нової версії ОС Android починається з виробників чипсетів для мобільних пристроїв. Часто цей пункт стає першим і останнім на шляху нової версії, адже виробники мобільних процесорів вирішують, яка система-на-чіпі отримає підтримку нової версії Android, а яка залишиться за бортом процесу оновлення. Відповідно, всі смартфони на базі чипсетів з другої групи не отримають нову версію ОС.
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Якщо ж виробник процесорів вирішить дати "зелене світло" виходу оновлення для певних моделей SoC, то для них потрібно створити нові драйвери, що вимагає ще трішки часу. Після цього набори HAL (Hardware Abstraction Layer) передаються виробникам смартфонів. І на цьому етапі знову можлива відмова від випуску подальших оновлень. У виробника може бути недостатньо ресурсів для створення нової версії прошивки для всього модельного ряду смартфонів на підтримуваних чипсетах. Або ж у смартфонів вже може закінчитися термін підтримки. Після чергового відбраковування виробники смартфонів починають процес створення ОС для конкретних пристроїв.
У деяких випадках процес створення нової версії прошивки для смартфонів може бути досить швидким. Це стосується пристроїв Nokia, що працюють під у рамках програми Android One. Але деякі інші виробники вважають за краще створювати власні версії прошивок. У таких випадках для нової версії Android необхідно розробити оболонку і додаткові функції.
Після створення нової версії прошивки для конкретних смартфонів починається етап внутрішнього тестування програмного забезпечення, щоб переконатися, що пристрій буде працювати належним чином в мережах різних операторів по всьому світу. На наступному етапі до тестування залучаються учасники спільноти Nokia - бета-версія прошивки відправляється на смартфони деяких користувачів в різних куточках світу для додаткового тестування в реальних умовах.
Часто ПЗ робить ще одну зупинку на шляху до смартфонів користувачів - необхідно пройти перевірку на відповідність різним стандартам, таким як Bluetooth і Wi-Fi. Перевірка якості і додаткові тести операторів зв'язку теж є обов'язковим етапом. Іноді тести операторів можуть затримувати процес виходу оновлення через деякі непередбачені помилки.
Після усунення можливих виявлених помилок прошивка з новою версією Android готова до глобального випуску і починає поширюватися OTA на відповідні смартфони.
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