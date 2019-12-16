Xiaomi Mi Band 4 та AirPods Pro: Найкращі гаджети 2019 року, які хочуть усі

У 2019 році виробники не лише представляли нові смартфони, а й низку гаджетів, які не залишили нікого байдужими. Власне про них ми й поговоримо. Ловіть ТОП-5 пристроїв, які хоче кожен (або майже)!

Фанати техніки не лише слідкують за виходом нових смартфонів, а й інших пристроїв, які також вражають своїми технічними характеристиками та можливостями. 2019 рік не став винятком, адже нам показали такі гаджети, які відразу ж стали шалено популярними, і на це є низка причин. Ну що ж, гайда пригадувати, чим же нас дивували виробники цьогоріч!

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Xiaomi Mi Band 4

Почнемо нашу добірку зі справжнього ТОПу за свої гроші. Xiaomi не лише змогла удосконалити свій народний фітнес-браслет, а й зробила його настільки крутим і зручним, що його розбирали з полиць, наче гарячі пиріжечки. І на це є кілька логічних причин.

По-перше, у Mi Band 4 зросла діагональ екрана. Це дозволяє виводити на нього більше інформації, відтак читати сповіщення стало ще зручніше. Та й сам екран замість OLED став AMOLED. Насолоджуйтесь яскравою та кольоровою картинкою, яка однозначно милуватиме око.

По-друге, користувачі отримали можливість змінювати не кілька циферблатів, а кілька десятків, а то й сотень (якщо завантажувати сторонні додатки). Тепер ваш браслет став не лише впізнаваним, а й може доречно підкреслити ваш стиль.

Xiaomi Mi Band 4 отримав AMOLED-екран

По-третє, фанати Xiaomi нарешті отримали зручну можливість перемикання композицій за допомогою браслета. Тепер не потрібно щоразу витягати з кишень смартфон, якщо у навушниках почала грати пісня, яка вас уже відверто дратує, або ж, якщо є потреба скрутити звук.

Решта функцій залишилися без змін. Браслет усе ще вміє вимірювати серцевий ритм, слідкує за сном, повідомляє про дзвінки та сповіщення, а також не боїться води.

AirPods Pro

Один із найочікуваніших гаджетів не лише цього року – AirPods Pro. Нарешті компанія Apple вирішила зробити не просто навушники-вкладиші, а справжні вакуумки, які підійдуть тим користувачам, з вух яких постійно випадали звичайні AirPods.

Справжньою родзинкою цих навушників став "Прозорий режим", який дозволяє вам чути все, що відбувається довкола вас без потреби знімати навушники. Якщо ви до цього користувалися вакуумними навушниками, то знаєте, що вони майже не пропускають звуків ззовні, і це трішки кепсько, до прикладу, у громадському транспорті, коли через вас намагаються передати гроші за проїзд. Apple вирішила усунути цю проблему, аби власники Pro-версії могли не знімати свої навушники під час розмови з кимось.

Насолоджуйтесь музикою без сторонніх звуків у AirPods Pro

Утім, є й зворотна сторона медалі – такі навушники не вийде носити цілий день, адже вуха стомлюються та пітніють. Конструкція така, що інакше й бути не може. Втім, якщо ви часто подорожуєте літаком або їздите на метро – AirPods Pro ідеально підійдуть саме для вас. Насолоджуйтесь улюбленою музикою, де б ви не були. Тим більше, що автономність навушників залишилась на рівні попередньої моделі!

MacBook Pro 16

Компанія Apple цьогоріч нас не стомлювалась вражати та дивувати. Не минулося й без оновленого MacBook. І він майже ідеальний. Зросла не лише діагональ екрана (це ви майже не відчуєте), а й продуктивність. А одна з головних фішок – відсутність сороміцької версії на 256 ГБ пам'яті. Базовий MacBook Pro 16 може похизуватися 512 ГБ SSD, а також 16 ГБ оперативної пам'яті. Така конфігурація влаштує більшість активних користувачів, яким потрібно і відео змонтувати, і фотографії обробити, і просто "погуляти" мережею.

У MacBook Pro 16 більше не залипатиме клавіатура

Ще одна гарна новина: у Apple вирішили не реанімувати механізм "метелик" у клавіатурі. Компанія просто показала оновлені "ножиці", які точно не залипатимуть, але при цьому дозволятимуть користуватися ноутбуком з не меншим комфортом.

Габарити ноутбука трішки зросли: він став товстішим і важчим, але це зроблено і для того, щоб ви замислювалися про зарядку в останню чергу. Також потурбувалися про систему охолодження. Тепер не потрібно буде переживати через те, що ваше улюблене робоче "яблучко" перетворюється на справжню пательню.

Оглядачі також надзвичайно сильно хвалять звук. Ми, щоправда, перевірити його ще не встигли, тож рекомендуємо це зробити вам, якщо ця модель по всіх параметрах вас влаштовує.

Redmi AirDots

Це, мабуть, найбільш суперечливий гаджет року, що минає. І це не дивно, адже китайці вирішили показати, на що вони здатні, але вийшло в них не вельми. Принаймні по первах. Отже, за смішні гроші ми отримуємо повністю безпровідні навушники в кейсі, який може продовжити їхню автономність. Жодних сенсорів і акселерометрів у них немає. І це теж не дивно, адже за таку ціну вимагати від них більшого було б дуже несправедливо. Хоча, фанати Xiaomi звикли задурно отримувати майже все!

Стосовно зовнішнього вигляду, то AirDots зовсім звичайні крихітні навушники, які ідеально виглядатимуть як у чоловічому, так і у жіночому вусі. А чорний колір дозволить не перейматися через те, що з часом вони забрудняться.

Шалено бюджетні та безпровідні Redmi AirDots

Автономність у них теж доволі непогана, якщо враховувати габарити. Самі навушники гарантують 3 години безперервного відтворення музики на гучності до 80%. Кейс дозволяє їх зарядити ще 2 з лишком рази. Такий підхід дає нам від 10 до 12 годин сукупної автономності. Щоправда, заряджаються навушники у кейсі пів години. То вам не AirPods. Та й кейс теж "залипає" біля зарядки на кілька годин. Це своєрідна плата за бюджетність.

Якщо ж говорити про звук, то він доволі пристойний. Навушники і трішки басують, і не роблять з композиції суцільну кашу. Втім, якщо ви затятий меломан – брати AirDots – справжнє музичне самогубство!

Мінуси є, і їх достатньо. По-перше, головний навушник – правий. І якщо ви його сховаєте до кейса, то й лівий автоматично вимкнеться. Пам'ятайте про це. По-друге, навушники іноді безбожно відвалюються та втрачають зв'язок один з одним. Це буває не часто, але бісить катастрофічно. По-третє, кейс не дуже надійний, тому постарайтесь поводитися з ним максимально обережно.

iPad Air 2019

Наостанок пригадаємо iPad Air 2019, який сподобається тим, хто хоче споживати контент не з крихітного екрана смартфона, але й не готовий носитися з ноутбуком. Тим паче, що Air отримав надзвичайно тонкий корпус (усього 6,1 мм), а також крутий True Tone дисплей з діагоналлю 10,5 дюйма. Ідеальний набір для тих, хто залипає на YouTube, а також обожнює вечорами дивитися серіали та фільми.

Майбутніх митців Apple не оминула своєю увагою, адже новенький планшет отримав підтримку Apple Pencil, щоправда, першої ревізії. Цей гаджет дозволить перетворити планшет з медіастанції на справжнє полотно. Чудове рішення для графічних дизайнерів, а також художників, які хочуть іти в ногу з часом.

Малювати можна не лише на Pro-версіях iPad

Аби планшет не зависав під час виконання задач у ньому встановлений потужний процесор Apple A12 Bionic. Також потішила його вага – всього 456 грамів.

Тішити себе новим гаджетом, чи ні – традиційно вирішувати вам. Ми ж нагадуємо вам, аби ви берегли свої гроші та не забували насолоджуватися справжніми хітами на Радіо МАКСИМУМ!

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