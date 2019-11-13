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Apple представила MacBook Pro 16: характеристики, ціна та огляд новинки

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Новий MacBook Pro отримав більший екран - фото 1
Новий MacBook Pro отримав більший екран

Без гучних презентацій і прямих трансляцій Apple представила нове покоління ноутбуків MacBook Pro 16. Цього разу комп'ютер уперше отримав 16-дюймовий дисплей, новий процесор і об'єм оперативної пам'яті аж до 64 ГБ. Чим ще вразить новинка від Apple – читайте далі!

На офіційному сайті Apple модель з 15-дюймовим дисплеєм вже недоступна. Замість неї компанія пропонує нову версію з 16-дюймовим екраном з роздільною здатністю 3072х1920 пікселів. За запевненням виробника, приріст потужності оновленого MacBook Pro 16 досягає 80% у порівнянні з попередником.

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Прикметною є можливість вибору комплектації з 64 ГБ оперативної пам'яті і 8 ТБ SSD-накопичувачем. До слова, топова версія такої моделі обійдеться у 6099 доларів. Опціонально доступні моделі MacBook Pro 16'' з дискретною графікою Radeon Pro 5300м / 5500м аж до 8 ГБ.

Новий 16-дюймовий MacBook Pro оснащується відразу шістьма динаміками. Зазнала змін і вбудована клавіатура, яка тепер, якщо вірити інженерам Apple, буде позбавлена ​​проблеми "залипання" і механічних пошкоджень, а також володіє ходом клавіш у 1 мм. Якщо ж бути максимально відвертими, то перед нами та ж Pro'шка, але зі збільшеним екраном, потужнішим процесором, а також відеокартою.

Apple представила MacBook Pro 16: характеристики, ціна та огляд новинки - фото 367959
Apple представила MacBook Pro 16: характеристики, ціна та огляд новинки - фото 367960
Apple представила MacBook Pro 16: характеристики, ціна та огляд новинки - фото 367961
Apple представила MacBook Pro 16: характеристики, ціна та огляд новинки - фото 367962

Ціна на MacBook Pro 16" з шестиядерним процесором, 512 ГБ вбудованої і 16 ГБ оперативної пам'яті, а також графічним прискорювачем AMD Radeon Pro 5300M – 2 399 доларів США.

Паралельно компанія заявила про майбутнє надходження в продаж оновленого Mac Pro з максимальним об'ємом дискового SSD-простору аж до 8 ТБ. Новий десктопний комп'ютер з'явиться у роздробі в грудні за ціною від 6000 доларів за версію з 28-ядерним процесором, 1,5 ТБ дискового простору і графікою AMD Radeon Pro.

Скоро з'явиться також Mac Pro - фото 367958
Скоро з'явиться також Mac Pro

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Джерело: 9to5mac
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